Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de febrero de 2026

ENTREGAN 45 KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES DE PUNTA ARENAS

​La iniciativa del programa ministerial “Siempre Listos” benefició a vecinos de 16 juntas de vecinos, priorizando a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y cuidadores.

kit de emergencias

Un total de 45 kits de emergencia energética del programa ministerial “Siempre Listos” fueron entregados durante enero en la comuna de Punta Arenas, en una actividad encabezada por el seremi de Energía, Sergio Cuitiño, quien estuvo acompañado por el diputado Carlos Bianchi y la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez.

Según explicó la autoridad regional, la entrega fue posible tras un trabajo de coordinación con dirigentes vecinales y autoridades locales, beneficiando a familias provenientes de 16 juntas de vecinos de la comuna, incluyendo el sector de Pampa Redonda. Los hogares seleccionados corresponden al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, priorizando a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y personas cuidadoras.

El seremi Sergio Cuitiño indicó que esta entrega permite avanzar en la meta regional de distribuir 310 kits de emergencia energética, destacando que el objetivo es fortalecer la preparación familiar ante situaciones críticas. En tanto, el diputado Carlos Bianchi valoró el impacto de la iniciativa, subrayando que estos equipos permitirán a los vecinos contar con iluminación, comunicación y autonomía energética en caso de emergencias.

Desde el ámbito comunitario, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, señaló que los vecinos recibieron con satisfacción este apoyo, destacando la preocupación por las familias de distintos sectores de Punta Arenas. Por su parte, uno de los beneficiarios, Víctor Parada (84), valoró la iniciativa señalando que contar con un kit de este tipo permite reaccionar de forma rápida y organizada frente a una emergencia.

El programa “Siempre Listos” forma parte del Plan Familia Preparada de SENAPRED, cuyo objetivo es promover la cultura preventiva y el autocuidado en los hogares, mediante soluciones prácticas y de fácil uso. Cada kit contiene un banco de energía con linterna y ampolletas recargables por red eléctrica y energía solar, una radio AM/FM/SW y un manual de uso, elementos que serán entregados a más de 5 mil familias en todo el país.


16

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENTREGAN 45 KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La iniciativa del programa ministerial “Siempre Listos” benefició a vecinos de 16 juntas de vecinos, priorizando a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y cuidadores.

​La iniciativa del programa ministerial “Siempre Listos” benefició a vecinos de 16 juntas de vecinos, priorizando a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y cuidadores.

kit de emergencias
nuestrospodcast
HU 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ VISITA EDUCATIVA AL HUMEDAL URBANO MARÍA BEHETY EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
kit de emergencias

ENTREGAN 45 KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SENADOR KUSANOVIC PRESENTA PROYECTO “LEY SARGENTO GALLEGOS” PARA ELEVAR PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ANUNCIA QUE ACTUARÁ COMO INDEPENDIENTE Y SE DESVINCULA DEL FUTURO GOBIERNO

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Slep Magallanes aclara inquietudes de profesores en Puerto Natales

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CRISIS DE GESTIÓN EN SLEP MAGALLANES