ENTREGAN 45 KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES DE PUNTA ARENAS

Un total de 45 kits de emergencia energética del programa ministerial “Siempre Listos” fueron entregados durante enero en la comuna de Punta Arenas, en una actividad encabezada por el seremi de Energía, Sergio Cuitiño, quien estuvo acompañado por el diputado Carlos Bianchi y la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez.

Según explicó la autoridad regional, la entrega fue posible tras un trabajo de coordinación con dirigentes vecinales y autoridades locales, beneficiando a familias provenientes de 16 juntas de vecinos de la comuna, incluyendo el sector de Pampa Redonda. Los hogares seleccionados corresponden al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, priorizando a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y personas cuidadoras.

El seremi Sergio Cuitiño indicó que esta entrega permite avanzar en la meta regional de distribuir 310 kits de emergencia energética, destacando que el objetivo es fortalecer la preparación familiar ante situaciones críticas. En tanto, el diputado Carlos Bianchi valoró el impacto de la iniciativa, subrayando que estos equipos permitirán a los vecinos contar con iluminación, comunicación y autonomía energética en caso de emergencias.

Desde el ámbito comunitario, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, señaló que los vecinos recibieron con satisfacción este apoyo, destacando la preocupación por las familias de distintos sectores de Punta Arenas. Por su parte, uno de los beneficiarios, Víctor Parada (84), valoró la iniciativa señalando que contar con un kit de este tipo permite reaccionar de forma rápida y organizada frente a una emergencia.

El programa “Siempre Listos” forma parte del Plan Familia Preparada de SENAPRED, cuyo objetivo es promover la cultura preventiva y el autocuidado en los hogares, mediante soluciones prácticas y de fácil uso. Cada kit contiene un banco de energía con linterna y ampolletas recargables por red eléctrica y energía solar, una radio AM/FM/SW y un manual de uso, elementos que serán entregados a más de 5 mil familias en todo el país.

​

