REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Un total de 35 kits de emergencia energética del programa ministerial "Siempre Listos" fueron entregados esta semana a vecinas y vecinos de Punta Arenas por el Seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, junto al Director Regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, y representantes de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

Durante la actividad, el Seremi Cuitiño agradeció el apoyo de SENAPRED Magallanes y del equipo municipal para coordinar la entrega de los kits a las familias priorizadas.

Asimismo, la autoridad regional destacó que Punta Arenas "se suma desde hoy al resto de las comunas de la región que ya han recibido sus kits de emergencia energética, entregados a hogares del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares".

Con esta entrega, el programa del Ministerio de Energía avanza en el cumplimiento de las 310 unidades comprometidas para la región.

Según explicó el Seremi Cuitiño, "nuestro equipo regional —incorporando ahora a Punta Arenas— ha completado casi la totalidad de la entrega programada. Este insumo ha tenido una muy buena acogida por parte de los vecinos beneficiados y de las autoridades comunales, a quienes agradecemos su compromiso y disposición para impulsar una cultura preventiva entre las personas".

BALANCE POSITIVO

En la misma línea, Cuitiño indicó que ha sido muy satisfactoria la recepción que el programa "Siempre Listos" ha tenido a nivel local, regional y nacional, poniendo el foco en las familias más vulnerables del país y en fortalecer la resiliencia, conectividad y capacidad de respuesta ante emergencias, contribuyendo a mejores condiciones de continuidad del suministro energético.

Por su parte, el Director Regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, sostuvo que la importancia de este programa cobra especial relevancia a la luz de los acontecimientos que hoy afectan a una zona del país.

"Este trabajo entre SENAPRED y el Ministerio de Energía tiene por propósito fomentar una cultura de la prevención, centrada en desarrollar —tanto en la ciudadanía como en la institucionalidad encargada de gestionar riesgos y desastres— capacidades que permitan anticiparse y estar más y mejor preparados para enfrentar escenarios de emergencia", subrayó.

Desde el municipio de la capital regional también destacaron la alianza entre la Seremi de Energía, la Municipalidad de Punta Arenas y SENAPRED regional.

"En el marco de Comuna Energética, venimos trabajando desde hace años junto a la Seremi de Energía y con la comunidad para entregar distintos apoyos. Además, realizamos capacitaciones en eficiencia energética para nuestros vecinos y vecinas, con el objetivo de que utilicen la energía de la mejor forma posible, considerando los riesgos naturales existentes. De esta manera, se entrelazan los temas de energía y territorio, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos", explicó la encargada de Comuna Energética de la Municipalidad de Punta Arenas.

"En esta entrega participamos en la gestión junto a los vecinos y vecinas para identificar quiénes requerían este apoyo, dónde vivían y cuál era su situación según el Registro Social de Hogares", agregó.

Segundino Díaz, uno de los adultos mayores beneficiados junto a su familia, agradeció el insumo y a las autoridades, destacando la iniciativa.

"La verdad es que esto nos beneficia mucho, porque nosotros vivimos en el sector Rincón Chileno, Río Parcela 57, donde hay un desnivel que dificulta la cobertura celular. Esto nos va a ayudar muchísimo; agradecido por eso", expresó.

"SIEMPRE LISTOS" ANTE EMERGENCIAS

"Siempre Listos" forma parte del Plan Familia Preparada del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que promueve el autocuidado y la cultura preventiva en las familias de Chile a través de una guía que permite organizarse, prepararse y saber actuar ante escenarios de emergencia, fortaleciendo capacidades para reducir los efectos de desastres.

En este contexto, el Seremi de Energía puntualizó que la entrega de estos kits de emergencia energética responde a la preocupación del Gobierno por dotar de un soporte básico de emergencia a las familias de la región, mediante soluciones prácticas y de fácil uso, que permiten mayor coordinación, conectividad y autonomía frente a escenarios críticos.

El kit contiene un banco de energía con linterna y ampolletas, recargable por red eléctrica y energía solar; una radio AM/FM/SW con carga por red eléctrica y/o solar; además de un manual de uso con instrucciones paso a paso. Estos kits serán entregados a más de 5 mil familias en todo el país.

Según informó la Seremi de Energía de Magallanes, en las próximas semanas serán entregados los kits restantes.

