TERREMOTO EN PASO DRAKE: SHOA INFORMA “ESTADO DE PRECAUCIÓN” Y ORDENA “ABANDONAR ZONA DE PLAYA EN TERRITORIO ANTÁRTICO”

​La tarde de este viernes, se registró un terremoto de magnitud 7.8 en Paso Drake, en el extremo sur del país.

La información fue publicada en la red social de 'X', antes conocida como Twitter, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informaron que se estableció "Estado de Precaución para el territorio antártico".

"En anterior a lo anterior, SENAPRED solicita abandonar zona de playa en Territorio Antártico. Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, SENAPRED activó mensajería SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", señalaron

Terremoto en Paso Drake

En horas de la tarde de este viernes, un terremoto se registró en el paso Drake, ubicado en la Antártida chilena.

El movimiento tuvo una magnitud de 7.8, en el extremo sur del país, según USGS.

Asimismo, desde Centro Sismológico Nacional (CSN) también informaron que se registró un movimiento de 7.8,a eso de las 17:29 horas.

En la publicación de la red social 'X', antes conocida como Twtiter, informaron que el epicentro ocurrió a 262 kilómetros al noroeste de Base Frei, en el paso Drake.

Fuente: t13.cl

​



​



​

