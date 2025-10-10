Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

TERREMOTO EN PASO DRAKE: SHOA INFORMA “ESTADO DE PRECAUCIÓN” Y ORDENA “ABANDONAR ZONA DE PLAYA EN TERRITORIO ANTÁRTICO”

​Las autoridades se encuentran analizando un posible tsunami en la zona. Activaron mensajería SAE.

La tarde de este viernes, se registró un terremoto de magnitud 7.8 en Paso Drake, en el extremo sur del país. 

La información fue publicada en la red social de 'X', antes conocida como Twitter, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). 

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informaron que se estableció "Estado de Precaución para el territorio antártico". 

"En anterior a lo anterior, SENAPRED solicita abandonar zona de playa en Territorio Antártico. Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, SENAPRED activó mensajería SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", señalaron

Terremoto en Paso Drake

En horas de la tarde de este viernes, un terremoto se registró en el paso Drake, ubicado en la Antártida chilena. 

El movimiento tuvo una magnitud de 7.8, en el extremo sur del país, según USGS. 

Asimismo, desde Centro Sismológico Nacional (CSN) también informaron que se registró un movimiento de 7.8,a eso de las 17:29 horas.

En la publicación de la red social 'X', antes conocida como Twtiter, informaron que el epicentro ocurrió a 262 kilómetros al noroeste de Base Frei, en el paso Drake. 

Fuente: t13.cl




ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

TERREMOTO EN PASO DRAKE: SHOA INFORMA "ESTADO DE PRECAUCIÓN" Y ORDENA "ABANDONAR ZONA DE PLAYA EN TERRITORIO ANTÁRTICO"

​Las autoridades se encuentran analizando un posible tsunami en la zona. Activaron mensajería SAE.

​Las autoridades se encuentran analizando un posible tsunami en la zona. Activaron mensajería SAE.

BALANCE DE EMERGENCIAS (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ATENDIÓ 23 EMERGENCIAS POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

convivenciaescolar

ESCUELA PATAGONIA EXPUSO EXITOSA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN ENCUENTRO CON ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS

ganaderosmagallanes

GANADEROS Y ESPECIALISTAS PARTICIPARON EN ENCUENTRO CLAVE SOBRE CARBONO Y REGENERACIÓN DE SUELOS

presummitmagallanes

MAGALLANES RECIBE A DELEGADOS INTERNACIONALES EN EL INICIO DEL PRE-SUMMIT ATTA 2025

