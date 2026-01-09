9 de enero de 2026
CIRCO DEL SUR REALIZARÁ NUEVA ESCUELA DE VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS EN PUNTA ARENAS
La iniciativa se desarrollará entre enero y febrero y está dirigida a menores de 4 a 9 años, con actividades circenses, lúdicas y formativas.
Con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa, educativa y cultural durante el periodo estival, Circo del Sur anunció una nueva versión de su Escuela de Verano para niñas y niños de entre 4 y 9 años en la ciudad de Punta Arenas.
El programa se llevará a cabo los días 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de enero, además del 2, 4 y 6 de febrero, los días lunes, miércoles y viernes, en dependencias de Circo del Sur, ubicadas en O'Higgins 655. En total, la iniciativa contempla nueve sesiones organizadas según rango etario y con horarios diferenciados.
Durante la Escuela de Verano, las y los participantes podrán explorar disciplinas como malabarismo, magia, equilibrios, acrobacias y fabricación de juguetes de circo, además de juegos y dinámicas orientadas al desarrollo integral y la expresión artística.
Los horarios serán de 11:00 a 12:00 horas para el grupo de 4 a 6 años y de 15:30 a 17:00 horas para niñas y niños de 7 a 9 años. El valor total del programa es de $70.000 y los cupos son limitados.
MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS
Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.
