CIRCO DEL SUR REALIZARÁ NUEVA ESCUELA DE VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa, educativa y cultural durante el periodo estival, Circo del Sur anunció una nueva versión de su Escuela de Verano para niñas y niños de entre 4 y 9 años en la ciudad de Punta Arenas.

El programa se llevará a cabo los días 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de enero, además del 2, 4 y 6 de febrero, los días lunes, miércoles y viernes, en dependencias de Circo del Sur, ubicadas en O'Higgins 655. En total, la iniciativa contempla nueve sesiones organizadas según rango etario y con horarios diferenciados.

Durante la Escuela de Verano, las y los participantes podrán explorar disciplinas como malabarismo, magia, equilibrios, acrobacias y fabricación de juguetes de circo, además de juegos y dinámicas orientadas al desarrollo integral y la expresión artística.

Los horarios serán de 11:00 a 12:00 horas para el grupo de 4 a 6 años y de 15:30 a 17:00 horas para niñas y niños de 7 a 9 años. El valor total del programa es de $70.000 y los cupos son limitados.





