Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de enero de 2026

CIRCO DEL SUR REALIZARÁ NUEVA ESCUELA DE VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa se desarrollará entre enero y febrero y está dirigida a menores de 4 a 9 años, con actividades circenses, lúdicas y formativas.

Promo Escuela de Verano_Circo del Sur

Con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa, educativa y cultural durante el periodo estival, Circo del Sur anunció una nueva versión de su Escuela de Verano para niñas y niños de entre 4 y 9 años en la ciudad de Punta Arenas.

El programa se llevará a cabo los días 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de enero, además del 2, 4 y 6 de febrero, los días lunes, miércoles y viernes, en dependencias de Circo del Sur, ubicadas en O'Higgins 655. En total, la iniciativa contempla nueve sesiones organizadas según rango etario y con horarios diferenciados.

Durante la Escuela de Verano, las y los participantes podrán explorar disciplinas como malabarismo, magia, equilibrios, acrobacias y fabricación de juguetes de circo, además de juegos y dinámicas orientadas al desarrollo integral y la expresión artística.

Los horarios serán de 11:00 a 12:00 horas para el grupo de 4 a 6 años y de 15:30 a 17:00 horas para niñas y niños de 7 a 9 años. El valor total del programa es de $70.000 y los cupos son limitados.



Capacitación equipo VMJ

FUNDACIÓN INTEGRA CAPACITA AL EQUIPO EDUCATIVO DEL PROGRAMA “VACACIONES EN MI JARDÍN” VERANO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

MINVU - Traspaso de terrenos del Pudeto_ene26
nuestrospodcast
accidente30dic2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Promo Escuela de Verano_Circo del Sur

CIRCO DEL SUR REALIZARÁ NUEVA ESCUELA DE VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
balletmunicipal

TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELITA DE BALLET MUNICIPAL SON SELECCIONADAS PARA CURSO INTERNACIONAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO Y LA ÓPERA DE PARÍS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
museohitoantartica

MUSEO NAO VICTORIA IMPULSA HITO SIMBÓLICO QUE VINCULA A PUNTA ARENAS CON LA ANTÁRTICA