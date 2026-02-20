Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de febrero de 2026

64 CANDIDATOS COMPETIRÁN POR UN CUPO EN EL CONSEJO NACIONAL DE CONADI

​La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, informó que ya se encuentra disponible en su sitio web oficial (www.conadi.gob.cl) toda la información correspondiente al Proceso de Propuesta para el Nombramiento de Representantes Indígenas ante el Consejo Nacional de la CONADI, para el período 2026–2030.

VOTO CONADI

En esta oportunidad, 64 candidatos y candidatas participarán en la elección para ocupar los siguientes cupos disponibles en el Consejo Nacional: 4 representantes del pueblo mapuche, 1 representante likanantay o atacameño, 1 representante aymara, 1 representante rapa nui, 1 representante indígena con domicilio en zona urbana.

 

La votación se realizará el domingo 19 de abril de 2026, y las personas habilitadas podrán sufragar en cualquiera de los locales dispuestos a lo largo del país, sin necesidad de acudir a un recinto en su comuna o región de residencia.

 

En el sitio web institucional, las personas interesadas pueden revisar el listado oficial de postulantes al Consejo Nacional de CONADI, una muestra del facsímil del voto, y acceder a la herramienta para verificar con RUT si se encuentran habilitadas para participar en este proceso.

 

Fortalecer la Ley Indígena

 

“El sitio web de CONADI contará siempre con la información oficial y actualizada del proceso, por lo que invitamos con entusiasmo a las personas a ser parte de esta importante instancia”, explicó Álvaro Morales Marileo, director nacional de CONADI. Agregó además que “la participación en este proceso contribuye a fortalecer la institucionalidad establecida en la Ley Indígena N.º 19.253 y el rol fundamental que desempeñan los pueblos indígenas en la toma de decisiones”.

 

Por su parte, Danilo Mimica Mansilla, Seremi de Desarrollo Social y Familia recordó que “La elección de los representantes indígenas ante CONADI es un proceso participativo y democrático que involucra a las personas indígenas de todo Chile, por lo que la Región de Magallanes, que cuenta con la presencia de 4 pueblos indígenas (kawésqar, selknam, yagán y mapuche), está especialmente invitada a participar. Los consejeros nacionales indígenas ante CONADI tiene una importante misión de representación, pues constituyen la voz de todos los pueblos indígenas de Chile”.

 

Cabe señalar que el Consejo Nacional de CONADI es un órgano compuesto por representantes indígenas y autoridades gubernamentales, que asesora y participa en la formulación de políticas públicas para pueblos originarios, siendo su función principal defender los derechos, tierras y desarrollo integral de las familias y comunidades indígenas.

 


INACH11

INACH DEFINE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PERÍODO 2026–2029

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Leer Más

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

CT 7
nuestrospodcast
Foto ust

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
VOTO CONADI

64 CANDIDATOS COMPETIRÁN POR UN CUPO EN EL CONSEJO NACIONAL DE CONADI

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
graduate

¿NO TERMINASTE LA EDUCACIÓN BÁSICA? PREPÁRATE CON SENCE PARA RENDIR EXÁMENES LIBRES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CONDUCCIÓN TEMERARIA (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA QUERELLA POR MANIOBRAS TEMERARIAS EN PLENO CENTRO