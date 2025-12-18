CONSEJO DEL SALMÓN SE REÚNE CON EMBAJADA DE INDIA PARA FORTALECER COOPERACIÓN BILATERAL

El viernes 28 de noviembre el Consejo del Salmón sostuvo una reunión con la Embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi, instancia en la que Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del gremio, y Pablo Barahona, director de Comercio Internacional, compartieron el propósito, misión y sello de la salmonicultura chilena desde la mirada de los productores.

Durante el encuentro se revisaron ámbitos de colaboración bilateral en el marco del proceso de negociaciones para un Acuerdo Económico de Modernización Integral (CEPA) entre Chile e India, un mercado con gran potencial por su escala, dinamismo y proyección de consumo de productos de mar, entre ellos el salmón chileno.

A días del viaje de la delegación público–privada chilena a India, en la que un representante del Consejo del Salmón acompañará a las autoridades nacionales, el gremio recalcó la importancia de respaldar y fortalecer este proceso, clave para abrir nuevas oportunidades para las exportaciones chilenas y mejorar las condiciones de acceso al mercado indio.

“Como Consejo del Salmón, nuestro sello siempre ha sido la colaboración público–privada. Y un ejemplo de ello, es el trabajo sostenido que hemos realizado junto a Subrei y Sofofa para buscar los mejores alcances económicos de Chile e india”, señaló el director de comercio internacional, Pablo Barahona.

En ese línea, la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que “avanzar en un CEPA moderno permitirá “consolidar relaciones de largo plazo, impulsar condiciones habilitantes y abrir espacio para que la salmonicultura chilena siga aportando al desarrollo productivo y a la seguridad alimentaria global”.

India, con más de 1.400 millones de habitantes, se proyecta como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para el sector. Su demanda creciente por proteínas saludables y sostenibles representa una oportunidad concreta para diversificar destinos y seguir posicionando al salmón chileno como una proteína de alto valor, sostenible y de alcance global.

