Punta Arenas,
18 de diciembre de 2025

CONSEJO DEL SALMÓN SE REÚNE CON EMBAJADA DE INDIA PARA FORTALECER COOPERACIÓN BILATERAL

​El gremio destacó el potencial del mercado indio y la importancia de fortalecer la colaboración público-privada para ampliar las exportaciones de salmón chileno.

Consejo-del-Salmon-1

El viernes 28 de noviembre el Consejo del Salmón sostuvo una reunión con la Embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi, instancia en la que Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del gremio, y Pablo Barahona, director de Comercio Internacional, compartieron el propósito, misión y sello de la salmonicultura chilena desde la mirada de los productores.

Durante el encuentro se revisaron ámbitos de colaboración bilateral en el marco del proceso de negociaciones para un Acuerdo Económico de Modernización Integral (CEPA) entre Chile e India, un mercado con gran potencial por su escala, dinamismo y proyección de consumo de productos de mar, entre ellos el salmón chileno.

A días del viaje de la delegación público–privada chilena a India, en la que un representante del Consejo del Salmón acompañará a las autoridades nacionales, el gremio recalcó la importancia de respaldar y fortalecer este proceso, clave para abrir nuevas oportunidades para las exportaciones chilenas y mejorar las condiciones de acceso al mercado indio.

“Como Consejo del Salmón, nuestro sello siempre ha sido la colaboración público–privada. Y un ejemplo de ello, es el trabajo sostenido que hemos realizado junto a Subrei y Sofofa para buscar los mejores alcances económicos de Chile e india”, señaló el director de comercio internacional, Pablo Barahona.

En ese línea, la directora  ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que “avanzar en un CEPA moderno permitirá “consolidar relaciones de largo plazo, impulsar condiciones habilitantes y abrir espacio para que la salmonicultura chilena siga aportando al desarrollo productivo y a la seguridad alimentaria global”.

India, con más de 1.400 millones de habitantes, se proyecta como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para el sector. Su demanda creciente por proteínas saludables y sostenibles representa una oportunidad concreta para diversificar destinos y seguir posicionando al salmón chileno como una proteína de alto valor, sostenible y de alcance global.

Fotografía: Consejo del Salmón. 

Fuente: aqua.cl



PATRICIO AMPUERO CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD EN PLAN DE MANEJO Y TEME IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL

MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

Leer Más

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

MINVU - Entrega Valle Los Sauces_3
ejercitoantartica

EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

clubwilliamsfutbol

CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS

fam_trip_audiovisual

PROCHILE MAGALLANES DESTACA VISITA DE DELEGACIÓN AUDIOVISUAL INTERNACIONAL A LA ZONA