Punta Arenas,
17 de diciembre de 2025

GRUPO DE AVIACIÓN Nº6 CONMEMORÓ 95 AÑOS DE SERVICIO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Durante la ceremonia se entregaron los reconocimientos al Cuadro de Honor de la Unidad.

ANIVERSARIO GRUPO DE AVIACIÓN N°6 foto 2

​Como cada 16 de diciembre, el Grupo de Aviación Nº6 de la IVª Brigada Aérea, “Pioneros de las Rutas Polares”, conmemoró su 95º aniversario en una ceremonia realizada en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas. La actividad fue encabezada por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.

 
Tras los honores reglamentarios, el Comandante Subrogante del Grupo de Aviación Nº6, Comandante de Escuadrilla (A) Francisco González, destacó la capacidad operativa de la Unidad para responder de manera efectiva, diligente y profesional a los requerimientos de la Fuerza Aérea de Chile y del país.

 
Durante la ceremonia se entregaron los reconocimientos al Cuadro de Honor de la Unidad.

 
Al término del acto, el General Ramírez agradeció y felicitó a los integrantes del Grupo de Aviación Nº6 por el trabajo desarrollado durante el año 2025.

 
El Grupo de Aviación Nº6 opera las aeronaves DHC-6 Twin Otter y los helicópteros Bell-412 y fue creado el 16 de diciembre de 1930, a nueve meses del nacimiento de la Fuerza Aérea de Chile. Desde entonces, se ha consolidado como una unidad especializada en operaciones antárticas, cumpliendo misiones en condiciones extremas que reflejan su permanente compromiso con el desarrollo, la integración territorial y la soberanía en la región más austral del país.

PUBLICAN EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LAS ESCUELAS RURALES DE MAGALLANES

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

comandojaramagallanes

OFICIALISMO ENFRENTA BALANCE ELECTORAL TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y REDEFINE ESTRATEGIA TRAS CONTUNDENTE DERROTA

Club aguas abiertas de Magallanes. Rodrigo Aguilera y Regina Andrade

NADAR EN AGUAS GÉLIDAS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: DEPORTE EXTREMO, CIENCIA Y ADAPTACIÓN HUMANA