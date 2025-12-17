Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

En la sede del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", integrantes de esta organización finalizaron un año que incluyó la entrega de canastas de alimentos de parte del servicio.

williamssenama
En el marco del cierre del convenio de colaboración entre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y la Dirección Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) Magallanes, integrantes del Club del Adulto "Rosa Yagán" disfrutaron de una once en la sede de esta organización social establecida en Puerto Williams. 

Fueron 10 mujeres que, junto a funcionarias de las unidades de Planificación y Social de dicha Delegación, participaron en esta actividad de clausura del adjudicado Fondo Nacional del Adulto Mayor (FNAM), donde 24 personas mayores recibieron canastas de alimentos en noviembre pasado. 

El coordinador regional de Senama Magallanes, Nicolás Soto, mencionó que estas instancias son muy relevantes para el servicio que lidera. "El convenio con la Delegación Provincial Antártica nos permite acercar nuestro servicio a las personas mayores a través del FNAM. En este proceso de cierre queremos volver a felicitar el trabajo de la directiva del Club Rosa Yagan, pero también a todas sus socias y socios por potenciar el trabajo con sus pares y ser una fuente de inspiración, cuidados y envejecimiento activo para todos los mayores de esta provincia", manifestó. 

Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció la participación activa del club del adulto mayor más austral del mundo, que por tercer año consecutivo recibió apoyo de la Delegación para postular al fondo cuyo presupuesto fue de 1 millón 100 mil pesos. "Es fundamental el rol activo que esta organización ejerce en Puerto Williams. Desde nuestra Delegación, apoyaremos toda iniciativa que potencie la obtención de beneficios amparados por el Estado, especialmente para las personas mayores", comentó la máxima autoridad provincial. 

En tanto, el presidente del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", José Oyarzo, resaltó la labor conjunta de Senama y Delegación durante este año. "La labor de Senama es muy valiosa, muy importante. A través de sus funcionarios cumple con toda la misión que le corresponde, como fue el caso de la once que estuvo muy linda, todo muy bien atendido.

Agradecemos, Senama, por su preocupación por los clubes de adulto mayor, y también a la Delegación Presidencial por este apoyo", opinó.


navarinodientes

EXITOSO RESCATE DE TRES TURISTAS EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”

Leer Más

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

core16122025
nuestrospodcast
williamssenama

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
NAVIDAD CON TARJETA PUNTA ARENAS (2)

CARACOL AUSTRAL OFRECE DESCUENTOS NAVIDEÑOS CON TARJETA PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO PUERTO WILLIAMS 3

EN PUERTO WILLIAMS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
computonacional

MÁS DE 13,4 MILLONES DE VOTANTES MARCARON LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL