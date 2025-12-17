DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

En el marco del cierre del convenio de colaboración entre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y la Dirección Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) Magallanes, integrantes del Club del Adulto "Rosa Yagán" disfrutaron de una once en la sede de esta organización social establecida en Puerto Williams.

Fueron 10 mujeres que, junto a funcionarias de las unidades de Planificación y Social de dicha Delegación, participaron en esta actividad de clausura del adjudicado Fondo Nacional del Adulto Mayor (FNAM), donde 24 personas mayores recibieron canastas de alimentos en noviembre pasado.

El coordinador regional de Senama Magallanes, Nicolás Soto, mencionó que estas instancias son muy relevantes para el servicio que lidera. "El convenio con la Delegación Provincial Antártica nos permite acercar nuestro servicio a las personas mayores a través del FNAM. En este proceso de cierre queremos volver a felicitar el trabajo de la directiva del Club Rosa Yagan, pero también a todas sus socias y socios por potenciar el trabajo con sus pares y ser una fuente de inspiración, cuidados y envejecimiento activo para todos los mayores de esta provincia", manifestó.

Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció la participación activa del club del adulto mayor más austral del mundo, que por tercer año consecutivo recibió apoyo de la Delegación para postular al fondo cuyo presupuesto fue de 1 millón 100 mil pesos. "Es fundamental el rol activo que esta organización ejerce en Puerto Williams. Desde nuestra Delegación, apoyaremos toda iniciativa que potencie la obtención de beneficios amparados por el Estado, especialmente para las personas mayores", comentó la máxima autoridad provincial.

En tanto, el presidente del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", José Oyarzo, resaltó la labor conjunta de Senama y Delegación durante este año. "La labor de Senama es muy valiosa, muy importante. A través de sus funcionarios cumple con toda la misión que le corresponde, como fue el caso de la once que estuvo muy linda, todo muy bien atendido.





Agradecemos, Senama, por su preocupación por los clubes de adulto mayor, y también a la Delegación Presidencial por este apoyo", opinó.

