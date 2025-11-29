Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

MAGALLANES ABRE LA RUTA DE LA LANA HACIA LA INDIA

Desde el gremio, Gerardo Otzen, presidente de ASOGAMA, valoró la diversificación en un contexto donde la sequía ha golpeado la carga animal y la rentabilidad del sector.

lanamagallanesindia

​Una mirada al futuro de la industria lanera motivó la visita del ministro de Economía y Fomento, Álvaro García, a las bodegas de acopio de la empresa Agropat en Punta Arenas. Acompañado del Delegado Presidencial José Ruiz, del presidente de Asogama, Gerardo Otzen, y de las seremis de Agricultura y Economía, la autoridad recorrió las instalaciones donde se procesa gran parte de la lana que la región envía al exterior.

 
En el lugar, Cecilia Cavada, gerente de Agropat, detalló el funcionamiento del proceso exportador, recordando que actualmente cerca del 80% de la producción regional se dirige hoy a China, con embarques de hasta 25 toneladas por contenedor. Si bien ese mercado sigue siendo el principal destino, ya existen señales claras de interés desde India, país con el cual se inició el envío de muestras y las primeras negociaciones con potenciales compradores.

 
Por su parte, la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, reforzó la relevancia de este paso para la región, que concentra más del 90% de la lana exportada por Chile y que el último año alcanzó las 4.900 toneladas. Destacó además que India representa una oportunidad concreta para las lanas más gruesas, como las de oveja Corriedale, muy demandadas por su uso en tapices y alfombras.

 
Desde el gremio, Gerardo Otzen, presidente de ASOGAMA, valoró la diversificación en un contexto donde la sequía ha golpeado la carga animal y la rentabilidad del sector. La apertura de India —reconoció— abre un espacio estable para un tipo de fibra que históricamente ha tenido menos competitividad en mercados tradicionales.

 
Para el ministro Álvaro García, el avance es parte de un escenario mayor: la creciente gravitación de China e India en el comercio mundial. En este contexto, sostuvo que la apertura del mercado indio "permite recuperar la tradición lanera de Magallanes y proyectar una industria capaz de generar más valor y desarrollo para la región", impulsada ahora por acuerdos comerciales que facilitan la llegada de productos de mayor calidad a mercados estratégicos.

 
El Delegado Presidencial, José Ruiz, coincidió en el carácter estratégico del anuncio, especialmente tras los impactos que dejó la pandemia en los precios y en la competitividad del rubro. La apertura de este nuevo destino —señaló— marca un punto de inflexión para fortalecer la actividad y diversificar las opciones de los productores magallánicos.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

