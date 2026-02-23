Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

​Datos de Conaf muestran que el uso indebido de fuego sigue siendo la principal causa de sanciones en el parque, con la mayoría de los casos concentrados en visitantes extranjeros.

Turistas Torres del Paine

Las expulsiones de visitantes por infringir normas en áreas protegidas suman 524 casos entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de febrero de 2026, según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Entre las faltas se cuentan el uso no autorizado de fuegodaños a los recursos naturalesconductas de riesgo y problemas en los controles de acceso.

Del total, 95 expulsiones (18,1%) estuvieron vinculadas a la prevención de incendios forestales. La mayoría se concentró en el Parque Nacional Torres del Paine, que reúne el 92,6% de estos casos. En dicho parque fueron expulsadas 38 personas en 2025 y 50 en lo que va de 2026, lo que representa un aumento de 31,6%.

Durante este año, la principal causa de expulsión en Torres del Paine fue el uso de fuego en lugares no habilitados. En total, 50 visitantes cometieron esta infracción: 40 personas (80%) por encender cigarrillos y 10 (20%) por utilizar cocinillas en zonas no autorizadas.

El caso más reciente corresponde a dos ciudadanos rusos sorprendidos usando implementos para cocinar dentro del parque.

En los casos por cigarrillos, todos los infractores eran extranjeros: 30 israelíes (75%), 9 neerlandeses (22,5%) y 1 estadounidense (2,5%).

Entre quienes usaron cocinillas también solo hubo visitantes extranjeros: cinco rusos (50%), tres estadounidenses (30%) y dos franceses (20%).

Fuera de Torres del Paine, las expulsiones por riesgo de incendios fueron menores: una en la Reserva Nacional Lago Peñuelas (2025), cuatro en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses (2025) y dos en el Parque Nacional Cerro Castillo (2026).


Fuente: ADNRadio.cl 

TURISTA DE EEUU NO PUEDE SALIR DE CHILE HASTA QUE PAGUE MULTA POR MANIPULAR FUEGO EN TORRES DEL PAINE

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

