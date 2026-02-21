COLUMNA DE OPINIÓN | LA CONSOLIDACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

Exitoso. Así se podría definir el año recién pasado para la industria química en relación a las prácticas sustentables que todas las empresas asociadas a ASIQUIM han adoptado, y que ha logrado que a inicios de 2025 el 100% de las compañías lograron verificarse en el sistema de Responsible Care que asegura que todas las operaciones de las empresas estén alineadas al desarrollo sostenible.

Fue un esfuerzo muy intenso para la administración y para los equipos de verificadores, gracias al cual hoy podemos decir que el gremio es una asociación de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible.

Si bien siete empresas que estaban asociadas salieron del gremio porque no cumplieron con la obligación de verificarse en el sistema, no obstante, varias compañías “han mostrado interés en incorporarse a la Asociación, algunas incluso con el objetivo de implementar el programa de Responsible Care

Así, al haber nuevas empresas, el gremio pasó de 122 en enero de 2025 a 135 socios. Hoy ASIQUIM cuenta con un total de 91 empresas con verificación vigente, equivalentes a 108 instalaciones. No todas tienen instalaciones fabriles o bien manejan un volumen que amerite la verificación de sus instalaciones. Es por eso que, el 100% de las empresas se compone de 72% de empresas verificadas.

A eso se suma que, durante 2025, se incorporaron nuevas personas al equipo verificador de Responsible Care, lo cual suma un total de 11 verificadores, para las distintas áreas del sistema. De esta forma, capacitamos a los auditores en metodologías de auditoría ISO, de manera de complementar la capacidad técnica de los Verificadores y generar mejores reportes para las empresas socias.

Cabe destacar que el año pasado, como gremio logramos consolidar el sistema de Homologación del transporte carretero en el nuevo modelo implementado en 2023, que se traduce en una evaluación externa, hecha por un auditor contratado por ASIQUIM, para evaluar un cuestionario de más de 400 buenas prácticas para el transporte seguro de sustancias clasificadas como peligrosas.

