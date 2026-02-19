Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS ADVIERTE QUE RUTA “CHILE POR CHILE” NO ES VIABLE PARA CARGA EN MAGALLANES

Buenos Días Región

Carlos Estrada Goic, Presidente de la Asociación Gremial de Transportistas

En el programa Buenos Días Región, Carlos Estrada Goic, presidente de la Asociación Gremial de Transportistas, analizó la importancia estratégica de la ruta “Chile por Chile”, señalando que, si bien es un proyecto necesario desde el punto de vista de la soberanía y la integración territorial, su viabilidad para el transporte de carga pesada está aún muy lejana en el tiempo.

Explicó que actualmente la conectividad hacia Punta Arenas depende en gran medida del tránsito por Argentina, con más de cien camiones diarios ingresando por Monte Aymond para abastecer supermercados, retail y productos frescos. A su juicio, reemplazar esa logística por una ruta que implique extensos tramos marítimos con ferris de hasta 40 o 44 horas y pasos cordilleranos complejos, elevaría considerablemente los costos y tiempos de traslado.

Estrada recalcó que, aunque avanzar en la conectividad interna es fundamental para el desarrollo del país, en términos prácticos el transporte terrestre completamente por territorio chileno no sería competitivo en las próximas décadas. “El camión está hecho para rodar, no para pasar días arriba de un barco”, sostuvo, enfatizando el impacto que tendría en la rentabilidad del rubro.

En paralelo, manifestó su preocupación por el sobrepeso de camiones argentinos que circulan entre Río Gallegos y Tierra del Fuego, asegurando que existe falta de fiscalización en rutas como la que conecta Cerro Sombrero con San Sebastián. Según indicó, el deterioro vial sería evidente y las normas no siempre se estarían aplicando con el rigor necesario.

Finalmente, llamó a fortalecer la coordinación entre los distintos servicios públicos y a hacer cumplir la legislación vigente. Si bien valoró acciones recientes para ordenar el estacionamiento de camiones en Punta Arenas, insistió en que, sin fiscalización efectiva, las leyes pierden sentido y se pone en riesgo tanto la infraestructura como la seguridad vial en la región.

Carlos Estrada Goic, Presidente de la Asociación Gremial de Transportistas

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS ADVIERTE QUE RUTA “CHILE POR CHILE” NO ES VIABLE PARA CARGA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

Leer Más

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

pdi magallanes expulsión droga
nuestrospodcast
UN DÍA COMO HOY HACE 52 AÑOS TVN RED AUSTRAL INICIABA SUS TRANSMISIONES

TVN CONCRETA VENTA DE TERRENO EN PUNTA ARENAS COMO PARTE DE SU PLAN PARA ENFRENTAR CRISIS FINANCIERA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
club olimpo

ESCUELA DE FÚTBOL OLIMPO PUNTA ARENAS REPRESENTA A MAGALLANES EN TORNEO INTERNACIONAL EN PERÚ

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
foto evs costanera

“PLAYA DEPORTIVA” INVITA A FAMILIAS DE PUNTA ARENAS A ACTIVARSE ESTE 21 DE FEBRERO EN LA COSTANERA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Presidente Gabriel Gonzalez Videla en visita a Base Antártica Arturo Prat

PRESIDENTE GONZÁLEZ VIDELA: PRIMERA VISITA DE UN JEFE DE ESTADO AL CONTINENTE ANTÁRTICO