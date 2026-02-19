PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS ADVIERTE QUE RUTA “CHILE POR CHILE” NO ES VIABLE PARA CARGA EN MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región, Carlos Estrada Goic, presidente de la Asociación Gremial de Transportistas, analizó la importancia estratégica de la ruta “Chile por Chile”, señalando que, si bien es un proyecto necesario desde el punto de vista de la soberanía y la integración territorial, su viabilidad para el transporte de carga pesada está aún muy lejana en el tiempo.

Explicó que actualmente la conectividad hacia Punta Arenas depende en gran medida del tránsito por Argentina, con más de cien camiones diarios ingresando por Monte Aymond para abastecer supermercados, retail y productos frescos. A su juicio, reemplazar esa logística por una ruta que implique extensos tramos marítimos con ferris de hasta 40 o 44 horas y pasos cordilleranos complejos, elevaría considerablemente los costos y tiempos de traslado.

Estrada recalcó que, aunque avanzar en la conectividad interna es fundamental para el desarrollo del país, en términos prácticos el transporte terrestre completamente por territorio chileno no sería competitivo en las próximas décadas. “El camión está hecho para rodar, no para pasar días arriba de un barco”, sostuvo, enfatizando el impacto que tendría en la rentabilidad del rubro.

En paralelo, manifestó su preocupación por el sobrepeso de camiones argentinos que circulan entre Río Gallegos y Tierra del Fuego, asegurando que existe falta de fiscalización en rutas como la que conecta Cerro Sombrero con San Sebastián. Según indicó, el deterioro vial sería evidente y las normas no siempre se estarían aplicando con el rigor necesario.

Finalmente, llamó a fortalecer la coordinación entre los distintos servicios públicos y a hacer cumplir la legislación vigente. Si bien valoró acciones recientes para ordenar el estacionamiento de camiones en Punta Arenas, insistió en que, sin fiscalización efectiva, las leyes pierden sentido y se pone en riesgo tanto la infraestructura como la seguridad vial en la región.