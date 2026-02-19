COMUNA DE TIMAUKEL AVANZA EN INVERSIONES Y FORTALECE PRESENCIA ESTATAL EN PAMPA GUANACO

En Buenos Días Región, el alcalde de Timaukel, Luis Barría Andrade, retomó sus funciones tras complicaciones médicas y abordó los principales proyectos que marcarán el futuro de la comuna. Destacó el buen momento turístico que vive el territorio, especialmente por la llegada de visitantes argentinos en fines de semana largos.

Uno de los hitos recientes es la renovada Plaza de Cameron, donde el monumento al guanaco del artista regional Richard Yasic se ha transformado en un atractivo obligado para quienes recorren la zona. La obra ha dado identidad y visibilidad a la comuna, generando orgullo entre sus habitantes.

En materia de infraestructura, el alcalde detalló que se proyecta la construcción de 30 viviendas y una posta de salud de 300 metros cuadrados para 2027, además de un edificio consistorial que debería comenzar a ejecutarse en 2028. El objetivo es concretar el traslado de la capital comunal a Pampa Guanaco durante el segundo semestre de 2028, considerando que el desarrollo y flujo de personas se concentra en el sector sur, cercano a la frontera con Argentina.

Barría explicó que en los últimos años la inversión ha bordeado los 2 mil millones de pesos, gracias a gestiones con el Gobierno Regional y distintos ministerios. A ello se suma el funcionamiento estable del servicio de salud en Cameron, con médico permanente, cuatro TENS, un enfermero y rondas médicas desde Porvenir.

El edil también subrayó la importancia de fortalecer la presencia del Estado en Pampa Guanaco, donde ya se proyecta una eventual avanzada del Ejército y nuevas instalaciones, considerando que miles de personas cruzan por la zona cada año. En paralelo, destacó que los caminos se mantienen en buen estado, aunque la escarcha y la nieve siguen siendo los principales desafíos en invierno.

Finalmente, el alcalde valoró los avances logrados tras años de gestión, señalando que, pese a las dificultades propias de una comuna rural y aislada, Timaukel continúa avanzando con obras concretas y una visión clara de crecimiento para los próximos años.