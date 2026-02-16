16 de febrero de 2026
JUAN FRANCISCO MIRANDA ANALIZA GESTIÓN DE BORIC Y LLAMA A DAR CONTINUIDAD A PROYECTOS REGIONALES
Buenos Días Región
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Juan Francisco Miranda, militante del partido Democracia Cristiana, evaluó el gobierno del Presidente Gabriel Boric y se refirió al próximo mandato de José Antonio Kast.
En relación con la actual administración, sostuvo que hubo avances económicos y de gestión, destacando la disminución de la inflación y el impulso a proyectos de infraestructura en Magallanes, varios de los cuales continuarán desarrollándose en los próximos años debido a sus plazos de ejecución.
Sobre el nuevo gobierno, llamó a mantener la continuidad de las iniciativas estratégicas para la región, fortalecer el turismo y definir con claridad una visión de desarrollo para Magallanes, evitando que se detengan proyectos en ejecución.
Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.
