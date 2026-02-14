Punta Arenas,
14 de febrero de 2026

POR UN CHAPUZÓN KIDS SEGURO: ARMADA DE CHILE SE DESPLEGÓ EN LA COSTANERA DEL ESTRECHO DE PUNTA ARENAS

El dispositivo de seguridad involucró patrullas de Policía Marítima, Nadadores de Rescate, buzos de salvataje, botes de goma e Infantes de Marina. ​

Chapuzón Kids 51

Este 14 de febrero, a pesar de la lluvia intermitente y las bajas temperaturas que alcanzaron los 3 grados centígrados, casi 1000 personas participaron del “Chapuzón Kids 2026”, donde la Armada de Chile resguardó la seguridad del evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas.

 

El operativo involucró servidores navales de la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto de Punta Arenas, Grupo Aeronaval Sur, Destacamento de Infantería de Marina Nº 4 “Cochrane” y personal de las Lanchas de Servicio General “Punta Arenas” y “Ona”, resguardando de ésta manera, desde el agua con botes de goma y desde tierra con Patrullas de Policía Marítima a los participantes de ésta tradicional actividad estival en el Estrecho de Magallanes. 

 

Andro Mimica, Seremi de Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, resaltó que “la Policía Marítima, al igual que Carabineros y Bomberos, colaboran constantemente en el desarrollo de la seguridad para todas las familias, siendo ésta una instancia que hay que aprovechar para que sean punto de encuentro y que pueda seguir creciendo”, y manifestó que  “agradezco a todas las instituciones, en especial a la Policía Marítima, por el despliegue que han tenido en este día y los días anteriores para hacer de esto, una fiesta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

 

El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que “estamos muy contentos, hemos terminado un día con lluvia, viento, sol, frío y calor, típico de nuestra ciudad, pero lo más importante ha sido tener un día seguro gracias a la Armada de Chile, a todos nuestros amigos que nos cuidaron y que permitieron que cerca de 1000 participantes pudieran entrar al agua a disfrutar en familia, resguardándonos tanto en tierra y como desde el mar, así que de parte de la Municipalidad le doy gracias a la Armada de Chile por su contribución y su trabajo, y por sobre todo por su cariño, pues cuando todos nos involucramos se nota”.

 

El Capitán de Puerto (S) de Punta Arenas, Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, señaló que “finalizamos el dispositivo de seguridad donde se desplegaron 28 servidores, no se detectaron ilícitos y no se registraron incidentes durante el desarrollo del evento”, y recalcó que “es sumamente importante las medidas de autocuidado en actividades que se realizan en el borde costero, respetando las medidas de seguridad establecidas y sobre todo respetar el mar”.

 

El “Chapuzón Kids 2026” es uno de los eventos tradicionales en la época de verano en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, donde la Armada de Chile nuevamente resguarda la salvaguarda de la vida humana en el mar, operando en forma conjunta con distintas instituciones, culminando una jornada familiar que se ha consolidado como una fiesta tradicional en el Estrecho de Magallanes.

 


