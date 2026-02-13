Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de febrero de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ INCAUTACIÓN DE DROGAS A BORDO DE FERRY "KAWESKAR" CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS

​El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.

Incautación de drogas terminal 3 Puertes - Autoridad Maritima 3 (1)

Este jueves 12 de febrero, en el marco de las actividades de control y fiscalización de la Autoridad Marítima, se realizó un control de pasajeros a bordo del ferry "Kaweskar" que zarparía con destino a Puerto Williams. En el lugar el can detector de drogas se activó frente a carga ilícita transgrediendo la Ley 20.000.

Individualizada la carga y su dueño, personal de Policía Marítima, inició el procedimiento por tráfico de drogas.

Los efectivos de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas y el binomio canino, realizaron la detección, comenzando con un control de identidad investigativo y la revisión del resto de sus vestimentas y equipaje de bodega, cumpliendo con los protocolos respectivos para revisión de este, encontrando en sus pertenencias 70 cartuchos con esencia de cannabis, realizando prueba orientativa de campo arrojando coloración positiva a cannabis sativa. La incautación asciende a 1038 gramos, equivalente a casi tres millones de pesos.

El pasajero propietario del equipaje fue detenido por los efectivos de la Policía Marítima, y trasladado a dependencias de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas en calidad imputado, informándose al Fiscal de Turno a la espera de sus instrucciones para el procedimiento establecido, realizando constatación de lesiones y su posterior traslado para la custodia de Carabineros, pasando a control de detención durante la jornada del 13 de febrero.

El Capitán de Puerto de Punta Arenas subrogante, Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, señaló que "el procedimiento se realizó en el marco de las tareas permanentes de fiscalización y control de la Autoridad Marítima, donde efectivos de Policía Marítima, en conjunto con el binomio canino, realizaron la detección del ilícito, el cual tenía como destino Puerto Williams", y añadió que "en el procedimiento se dio cumplimiento a los protocolos establecidos, siendo el imputado tipificado por tráfico".  

La Autoridad Marítima efectúa operativos constantes de fiscalización y control, contribuyendo de esta manera al resguardo de la seguridad en terminales portuarios y naves, operando a lo largo del litoral en forma permanente.

 



4

CONDUCCIÓN CON ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: SENDA IDENTIFICA PERFILES DE AUTOMOVILISTAS DE 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ INCAUTACIÓN DE DROGAS A BORDO DE FERRY "KAWESKAR" CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS

Leer Más

​El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.

​El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.

Incautación de drogas terminal 3 Puertes - Autoridad Maritima 3 (1)
nuestrospodcast
día condon its

ITS SIGUEN SIENDO DESAFÍO EN MAGALLANES: HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LLAMADO PREVENTIVO EN EL DÍA DEL CONDÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Incautación de drogas terminal 3 Puertes - Autoridad Maritima 3 (1)

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ INCAUTACIÓN DE DROGAS A BORDO DE FERRY "KAWESKAR" CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Alejandro Riquelme, Diputado Electo

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME APUESTA POR DESTRABAR CONCESIONES PARA IMPULSAR LA ACUICULTURA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Parque Torres del Paine

CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

Sue Preem y Jennifer Picklein