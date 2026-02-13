13 de febrero de 2026
AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ INCAUTACIÓN DE DROGAS A BORDO DE FERRY "KAWESKAR" CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS
El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.
Este jueves 12 de febrero, en el marco de las actividades de control y fiscalización de la Autoridad Marítima, se realizó un control de pasajeros a bordo del ferry "Kaweskar" que zarparía con destino a Puerto Williams. En el lugar el can detector de drogas se activó frente a carga ilícita transgrediendo la Ley 20.000.
Individualizada la carga y su dueño, personal de Policía Marítima, inició el procedimiento por tráfico de drogas.
Los efectivos de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas y el binomio canino, realizaron la detección, comenzando con un control de identidad investigativo y la revisión del resto de sus vestimentas y equipaje de bodega, cumpliendo con los protocolos respectivos para revisión de este, encontrando en sus pertenencias 70 cartuchos con esencia de cannabis, realizando prueba orientativa de campo arrojando coloración positiva a cannabis sativa. La incautación asciende a 1038 gramos, equivalente a casi tres millones de pesos.
El pasajero propietario del equipaje fue detenido por los efectivos de la Policía Marítima, y trasladado a dependencias de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas en calidad imputado, informándose al Fiscal de Turno a la espera de sus instrucciones para el procedimiento establecido, realizando constatación de lesiones y su posterior traslado para la custodia de Carabineros, pasando a control de detención durante la jornada del 13 de febrero.
El Capitán de Puerto de Punta Arenas subrogante, Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, señaló que "el procedimiento se realizó en el marco de las tareas permanentes de fiscalización y control de la Autoridad Marítima, donde efectivos de Policía Marítima, en conjunto con el binomio canino, realizaron la detección del ilícito, el cual tenía como destino Puerto Williams", y añadió que "en el procedimiento se dio cumplimiento a los protocolos establecidos, siendo el imputado tipificado por tráfico".
La Autoridad Marítima efectúa operativos constantes de fiscalización y control, contribuyendo de esta manera al resguardo de la seguridad en terminales portuarios y naves, operando a lo largo del litoral en forma permanente.
AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ INCAUTACIÓN DE DROGAS A BORDO DE FERRY "KAWESKAR" CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS
El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.
El operativo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas contó con patrulla de Policía Marítima incluyendo al binomio canino.