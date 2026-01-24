Punta Arenas,
24 de enero de 2026

AUMENTO DE FRECUENCIAS FORTALECE LA CONECTIVIDAD ENTRE PUNTA ARENAS Y PORVENIR

El refuerzo estacional implementado por TABSA ha mejorado la disponibilidad de plazas y reducido los tiempos de espera, respondiendo a la alta demanda turística y a las necesidades de la comunidad fueguina.

Pathagon_2

Una positiva evaluación por parte de pasajeros y usuarios ha tenido el aumento de frecuencias diarias entre Punta Arenas y Porvenir implementado por TABSA, medida que busca responder a la mayor demanda turística y fortalecer la conectividad de la comunidad de Tierra del Fuego durante la temporada estival.

El refuerzo del servicio, operado por la nave Pathagon, ha permitido mejorar significativamente la disponibilidad de cupos tanto para pasajeros como para vehículos, reduciendo los tiempos de espera y otorgando mayor flexibilidad horaria, especialmente en jornadas de alta afluencia y durante periodos festivos.

El subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, destacó la recepción de la medida, señalando que “estamos muy satisfechos con la respuesta de la comunidad y los turistas. El aumento de frecuencias del Pathagon refleja nuestro compromiso por garantizar una conectividad fluida entre Punta Arenas y Porvenir en los meses de mayor demanda”.

Desde el inicio del refuerzo estacional, el servicio ha registrado altos niveles de ocupación y comentarios positivos por parte de los usuarios, consolidándose como un apoyo clave para el flujo turístico hacia Tierra del Fuego y para las necesidades de traslado de la comunidad fueguina.

Desde la compañía informaron además que estas medidas han ido acompañadas de un refuerzo de tripulación y de la optimización de los procesos operativos, con el objetivo de mantener la regularidad y seguridad del servicio. Asimismo, se reiteró el llamado a planificar los viajes con anticipación y a revisar la información actualizada disponible en el sitio web tabsa.cl y en sus redes sociales oficiales.



PUNTA ARENAS DESPACHA PRIMER CONTENEDOR SOLIDARIO

PUNTA ARENAS DESPACHA PRIMER CONTENEDOR SOLIDARIO CON AYUDA PARA TREHUACO

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AUMENTO DE FRECUENCIAS FORTALECE LA CONECTIVIDAD ENTRE PUNTA ARENAS Y PORVENIR

“OLVIDARTE NUNCA”: LOS GOLPES SE PRESENTAN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

CONOCE LAS SERIES Y PELÍCULAS FILMADAS EN MAGALLANES Y QUE RESCATAN LA IDENTIDAD PATAGÓNICA