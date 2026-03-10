Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

"LEVANTÓ SU MANO PIDIENDO AYUDA": FAMILIA REVELA NUEVOS ANTECEDENTES TRAS MUERTE DE CABO

​"Esperamos que la Fiscalía Militar, sinceramente y con el corazón en la mano, se declare incompetente", expresó el tío del militar Carlos Palacios.

Tio_cabo_fallecido

Hugo Mena, tío de Carlos Palacios Muñoz, el cabo segundo del Ejército que murió ahogado en medio de una prueba física no autorizada, reveló nuevos antecedentes sobre el día en que su sobrino falleció, asegurando que intentó pedir ayuda.

Cabe recordar que esta tragedia se remonta al pasado 4 de marzo en Punta Arenas, cuando el joven perdió la vida durante una prueba en la que participaron otros cuatro militares. El Servicio Médico Legal (SML) confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

“Era una actividad que no estaba autorizada”: surgen testigos clave por muerte de cabo en Punta Arenas

No obstante, el día en que murió, el tío del joven afirmó haber recibido mensajes de su sobrino en los que señalaba ser víctima de malos tratos y "mala onda" por parte de sus compañeros.

Hasta el momento, un capitán y un sargento permanecen detenidos por su presunta responsabilidad en el caso.

"Levantó su mano pidiendo ayuda"

En conversación con 24 Horas, Mena indicó que Palacios intentó pedir ayuda en medio de la fatal prueba.

"Mi sobrino se hunde por el cansancio, el congelamiento. Trata de salir a la superficie, levanta su mano pidiendo que lo ayuden. Nadie se tira al agua. Vuelve a hundirse, sale por segunda vez, levanta otra vez sus manos, pero esta vez se hunde y no vuelve más", acusó.

​Revelan conflicto previo a la muerte del cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

La familia del militar presentará una demanda contra quienes resulten responsables del hecho. Sin embargo, para acelerar la investigación, solicitan que la Fiscalía Militar se declare incompetente.

"Esperamos que la Fiscalía Militar, sinceramente y con el corazón en la mano, señores, se declare incompetente. Que el Ejército se declare incompetente significa que este caso pasa a la Fiscalía Nacional, donde sí podemos requerir toda la información y seguir un proceso mucho más eficaz", apuntó Mena.

Fuente: 24horas.cl





pdi

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"LEVANTÓ SU MANO PIDIENDO AYUDA": FAMILIA REVELA NUEVOS ANTECEDENTES TRAS MUERTE DE CABO

Leer Más

​"Esperamos que la Fiscalía Militar, sinceramente y con el corazón en la mano, se declare incompetente", expresó el tío del militar Carlos Palacios.

​"Esperamos que la Fiscalía Militar, sinceramente y con el corazón en la mano, se declare incompetente", expresó el tío del militar Carlos Palacios.

Tio_cabo_fallecido
nuestrospodcast
DRONE_ Villa Ukika (002)

MINVU Y MUNICIPIO ANUNCIAN AVANCE EN LA PROMULGACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO WILLIAMS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Tio_cabo_fallecido

"LEVANTÓ SU MANO PIDIENDO AYUDA": FAMILIA REVELA NUEVOS ANTECEDENTES TRAS MUERTE DE CABO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Comité Escazú marzo 1

COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ AVANZA EN PLAN DE TRABAJO QUE INCLUIRÁ CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO TEMAS PRIORITARIOS A ABORDAR

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Obra "Ya no te gusto, ¿verdad?

TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE LLENÓ CON LA COMEDIA “YA NO TE GUSTO, ¿VERDAD?”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250