"LEVANTÓ SU MANO PIDIENDO AYUDA": FAMILIA REVELA NUEVOS ANTECEDENTES TRAS MUERTE DE CABO

Hugo Mena, tío de Carlos Palacios Muñoz, el cabo segundo del Ejército que murió ahogado en medio de una prueba física no autorizada, reveló nuevos antecedentes sobre el día en que su sobrino falleció, asegurando que intentó pedir ayuda.

Cabe recordar que esta tragedia se remonta al pasado 4 de marzo en Punta Arenas, cuando el joven perdió la vida durante una prueba en la que participaron otros cuatro militares. El Servicio Médico Legal (SML) confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

No obstante, el día en que murió, el tío del joven afirmó haber recibido mensajes de su sobrino en los que señalaba ser víctima de malos tratos y "mala onda" por parte de sus compañeros.

Hasta el momento, un capitán y un sargento permanecen detenidos por su presunta responsabilidad en el caso.

"Levantó su mano pidiendo ayuda"

En conversación con 24 Horas, Mena indicó que Palacios intentó pedir ayuda en medio de la fatal prueba.

"Mi sobrino se hunde por el cansancio, el congelamiento. Trata de salir a la superficie, levanta su mano pidiendo que lo ayuden. Nadie se tira al agua. Vuelve a hundirse, sale por segunda vez, levanta otra vez sus manos, pero esta vez se hunde y no vuelve más", acusó.

La familia del militar presentará una demanda contra quienes resulten responsables del hecho. Sin embargo, para acelerar la investigación, solicitan que la Fiscalía Militar se declare incompetente.

"Esperamos que la Fiscalía Militar, sinceramente y con el corazón en la mano, señores, se declare incompetente. Que el Ejército se declare incompetente significa que este caso pasa a la Fiscalía Nacional, donde sí podemos requerir toda la información y seguir un proceso mucho más eficaz", apuntó Mena.

Fuente: 24horas.cl



