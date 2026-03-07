Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

PROYECTO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES ALCANZA 49% DE AVANCE EN LA EX CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, constató en terreno el progreso de las obras que buscan transformar el histórico recinto en un espacio cultural y patrimonial para la región.

Ministra de las Culturas, Biblioteca regional

En el marco de su visita a la Región de Magallanes, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, constató en terreno los avances del proyecto de Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, iniciativa que se desarrolla en el histórico edificio de la ex Cárcel de Punta Arenas y que actualmente presenta un 49% de avance en obras civiles.

El proyecto busca poner en valor el antiguo complejo penitenciario para transformarlo en un espacio cultural, patrimonial y de acceso a la información para la comunidad. La futura infraestructura contempla una superficie cercana a 4.900 metros cuadrados, donde funcionarán la Biblioteca Regional, el Archivo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, además de áreas comunes y oficinas de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas.

Durante la visita, autoridades regionales y equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural explicaron los detalles del avance de las obras. La iniciativa permitirá habilitar un espacio de lectura, investigación y encuentro ciudadano, además de resguardar documentos históricos que forman parte de la memoria regional.

Desde el Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) destacaron que el proyecto también aportará al desarrollo turístico y patrimonial de Punta Arenas, al recuperar un inmueble histórico ubicado en la manzana fundacional de la ciudad, cercano a la Plaza de Armas Muñoz Gamero.

La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos vinculados al fortalecimiento de la infraestructura patrimonial en Magallanes, entre ellos mejoras en depósitos de colecciones, nueva infraestructura para la Biblioteca Pública N°47 y el avance en proyectos de restauración como el Palacio Braun Menéndez, actualmente en gestión de financiamiento para su ejecución.


mercado campesino indap

CONVENIOS BUSCAN FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD AL MERCADO CAMPESINO DE INDAP EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Ministra de las Culturas, Biblioteca regional

PROYECTO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES ALCANZA 49% DE AVANCE EN LA EX CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dppantartica

DELEGACIÓN ANTÁRTICA REALIZA ÚLTIMO GOBIERNO EN TERRENO Y REPASA PRINCIPALES LOGROS DEL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC EN CABO DE HORNOS