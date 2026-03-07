PROYECTO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES ALCANZA 49% DE AVANCE EN LA EX CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

En el marco de su visita a la Región de Magallanes, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, constató en terreno los avances del proyecto de Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, iniciativa que se desarrolla en el histórico edificio de la ex Cárcel de Punta Arenas y que actualmente presenta un 49% de avance en obras civiles.

El proyecto busca poner en valor el antiguo complejo penitenciario para transformarlo en un espacio cultural, patrimonial y de acceso a la información para la comunidad. La futura infraestructura contempla una superficie cercana a 4.900 metros cuadrados, donde funcionarán la Biblioteca Regional, el Archivo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, además de áreas comunes y oficinas de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas.

Durante la visita, autoridades regionales y equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural explicaron los detalles del avance de las obras. La iniciativa permitirá habilitar un espacio de lectura, investigación y encuentro ciudadano, además de resguardar documentos históricos que forman parte de la memoria regional.

Desde el Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) destacaron que el proyecto también aportará al desarrollo turístico y patrimonial de Punta Arenas, al recuperar un inmueble histórico ubicado en la manzana fundacional de la ciudad, cercano a la Plaza de Armas Muñoz Gamero.

La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos vinculados al fortalecimiento de la infraestructura patrimonial en Magallanes, entre ellos mejoras en depósitos de colecciones, nueva infraestructura para la Biblioteca Pública N°47 y el avance en proyectos de restauración como el Palacio Braun Menéndez, actualmente en gestión de financiamiento para su ejecución.

