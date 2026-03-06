Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

MINVU OTORGÓ SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR PRIMER CONJUNTO HABITACIONAL EN PAMPA GUANACO

El anuncio histórico fue informado por el Seremi Marco Uribe Saldivia y el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo al alcalde de Timaukel, Luis Barría Andrade.

asignación subsidios Timaukel

“Esta es una excelente noticia en el marco del Plan de Emergencia Habitacional que hoy pudimos transmitir al alcalde de Timaukel respecto de la aprobación de recursos sectoriales para el nuevo conjunto habitacional “Pampa del Cóndor”, el primero en la historia Pampa Guanaco, en el extremo sur de Tierra del Fuego, lo cual nos llena de orgullo como Ministerio”, informó el Seremi Marco Uribe Saldivia al término del encuentro con el jefe comunal.

La iniciativa corresponde al Programa de Habitabilidad Rural regido por el D.S.N°10, que durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha hecho posible la construcción de viviendas en las comunas rurales de Torres del Paine y Primavera.

Por su parte el Alcalde Barría, valoró esta iniciativa de inversión que facilitará el poblamiento de Pampa Guanaco en el corto plazo “Recibimos una noticia espectacular, en un hecho inédito, con una inversión aproximada de 5.300 millones de pesos para la construcción de 25 viviendas para familias y 5 de asignación municipal. También agradecer al Seremi de Vivienda, don Marco Uribe, y al Ministro Carlos Montes que hizo posible este gran esfuerzo para el desarrollo de Tierra del Fuego”.

Respecto a la formulación del proyecto para su postulación al Programa de Habitabilidad Rural, el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo destacó “Esta iniciativa se concreta gracias al trabajo de funcionarios y funcionarias de la Seremi y del Serviu que impulsaron este proyecto recientemente aprobado por el Ministerio. Se trata de 30 viviendas cada una de 60 mt2 con una ampliación proyectada de 10 mt2. Estarán equipadas con estufa de combustión lenta, ventanas termopanel y estarán construidas en panel SIP, esperando su inicio en mayo de este año”.

En el encuentro se informó que la Entidad Patrocinante Salfa Austral, planifica iniciar el armado de los paneles estructurales aislados en Punta Arenas en el mes de mayo, para el posterior traslado y montaje de cada una de las viviendas en Pampa Guanaco, a contar del segundo semestre de este año.

Hito Nacional del Plan de Emergencia Habitacional

El Seremi Uribe agregó “A nivel país existían solo 9 comunas a las que no había podido llegar el Plan de Emergencia Habitacional, una de las cuales era Timaukel, por lo cual estamos muy contentos de seguir descentralizando nuestra gestión. La aprobación viene a consolidar la cobertura del Plan de Emergencia Habitacional en el 100% de las comunas de Tierra del Fuego y en el 80% de las comunas de nuestra región”.

La aprobación además viene a afianzar el traslado de la sede comunal de Timaukel desde Villa Cameron a Pampa Guanaco, donde se cuenta con terreno fiscal para el desarrollo del poblado.

natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

Imprimir
