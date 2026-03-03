Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

KARATECAS MAGALLÁNICOS COMPETIRÁN EN EL CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL 2026 EN SANTIAGO

​La delegación regional participará en el evento organizado por la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, que reunirá a más de 1.500 deportistas en el Polideportivo del Estadio Nacional.

karatecamagallanicos

La Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes representará a la región en el Campeonato Selectivo Nacional de Karate y Para-Karate Federado 2026, que se desarrollará entre el 05 y el 08 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional, en Santiago.

El evento, organizado por la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, congregará a más de 1.500 competidores provenientes de todo el país, transformándose en una de las instancias federadas más relevantes del calendario deportivo nacional.

Los deportistas magallánicos obtuvieron su clasificación tras su destacada participación en el Campeonato Federado de Karate Zonal Austral, realizado a fines de septiembre del año pasado en Punta Arenas.

La actividad contó con la presencia del SEREMI de Deportes, Alejandro Olate Levet, quien entregó palabras de apoyo y destacó el esfuerzo y compromiso de los atletas que representarán a la región.

Cabe destacar que la Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes fue conformada en abril de 2024 bajo el Registro IND N° 12000926-7, integrando a cinco clubes regionales: Club Deportivo Kime Austral Karate Do, Club Deportivo Ganbaru Punta Arenas, Club Deportivo Dojo Samurai Natales, Club Deportivo Kenshokan Punta Arenas y Club Deportivo Senshi No Te de Punta Arenas.

La organización agradeció el permanente respaldo del IND Magallanes y la Fundación de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas, instituciones que han contribuido con infraestructura, espacios deportivos y financiamiento para el desarrollo del karate federado en la región.

VILLA TEHUELCHES SE CONVIERTE EN EL EPICENTRO DEL AUTOMOVILISMO CON EL RALLY LAGUNA BLANCA 2026 ESTE DOMINGO 08 DE MARZO

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

KARATECAS MAGALLÁNICOS COMPETIRÁN EN EL CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL 2026 EN SANTIAGO

MAGALLANES: 70 BODAS DEL MISMO SEXO Y 5 HIJOS. 4 AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO

EL DÉBITO DESPLAZA AL CRÉDITO EN EL E-COMMERCE CHILENO Y LAS BILLETERAS VIRTUALES CRECEN 10 VECES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

