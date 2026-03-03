KARATECAS MAGALLÁNICOS COMPETIRÁN EN EL CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL 2026 EN SANTIAGO

La Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes representará a la región en el Campeonato Selectivo Nacional de Karate y Para-Karate Federado 2026, que se desarrollará entre el 05 y el 08 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional, en Santiago.

El evento, organizado por la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, congregará a más de 1.500 competidores provenientes de todo el país, transformándose en una de las instancias federadas más relevantes del calendario deportivo nacional.

Los deportistas magallánicos obtuvieron su clasificación tras su destacada participación en el Campeonato Federado de Karate Zonal Austral, realizado a fines de septiembre del año pasado en Punta Arenas.

La actividad contó con la presencia del SEREMI de Deportes, Alejandro Olate Levet, quien entregó palabras de apoyo y destacó el esfuerzo y compromiso de los atletas que representarán a la región.

Cabe destacar que la Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes fue conformada en abril de 2024 bajo el Registro IND N° 12000926-7, integrando a cinco clubes regionales: Club Deportivo Kime Austral Karate Do, Club Deportivo Ganbaru Punta Arenas, Club Deportivo Dojo Samurai Natales, Club Deportivo Kenshokan Punta Arenas y Club Deportivo Senshi No Te de Punta Arenas.

La organización agradeció el permanente respaldo del IND Magallanes y la Fundación de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas, instituciones que han contribuido con infraestructura, espacios deportivos y financiamiento para el desarrollo del karate federado en la región.