DEPORTE Y PARTICIPACIÓN MARCARON EL PRIMER TORNEO DE TENIS DE MESA DE VERANO EN PORVENIR

Con una positiva convocatoria y un alto nivel competitivo, durante la tarde de este verano 2026 se desarrolló el Primer Torneo de Tenis de Mesa de Verano en la sala de uso múltiple de la comuna de Porvenir. La actividad congregó a deportistas locales, quienes participaron en las categorías Todo Competidor y Máster.

En la categoría Todo Competidor, el primer lugar fue obtenido por Juan Caro, seguido por Eduardo Pineda en el segundo puesto. El tercer y cuarto lugar fueron para Máximo Cárcamo y Matías Cárcamo, respectivamente. En tanto, en la categoría Máster, Enzo Ojeda se quedó con el primer lugar, mientras que Luis Farfán obtuvo el segundo puesto. José Figueroa y Abraham Nuyado completaron el podio en tercer y cuarto lugar.

El torneo fue organizado por la Oficina Municipal de Deportes de Porvenir, iniciativa que busca fortalecer el desarrollo deportivo local y promover estilos de vida saludables en la comunidad. Desde la organización destacaron que próximamente se realizará una nueva competencia de similares características, dando continuidad a este tipo de instancias recreativas y deportivas.