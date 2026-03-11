Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de marzo de 2026

TRAS UN SALUDO ESPECIAL QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN: SENADOR KUSANOVIC DESEÓ ÉXITO AL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST DURANTE EL CAMBIO DE MANDO

​El parlamentario por la Región de Magallanes compartió un mensaje en redes sociales acompañado de un video donde el nuevo Mandatario se acerca a saludarlo antes de asumir oficialmente la presidencia. ​

kusanovic kast

Entre los saludos protocolares y el ambiente solemne del Salón de Honor del Congreso Nacional, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial, se produjo un momento que llamó la atención de varios de los presentes.


Mientras el recién asumido Presidente de la República, José Antonio Kast, saludaba a las autoridades y parlamentarios asistentes, decidió detener su recorrido y abrirse paso entre los invitados hasta la segunda fila, donde se encontraba el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.

El mandatario se acercó directamente al parlamentario magallánico, lo saludó con un abrazo y compartió algunas palabras. El gesto no pasó desapercibido para quienes seguían la ceremonia, ya que Kusanovic no se encontraba entre las autoridades ubicadas en primera fila, y además fue uno de los pocos momentos en que el Presidente decidió salir del saludo protocolar para acercarse personalmente a un legislador.

El episodio ocurre en un contexto político particular. Durante las últimas semanas, el senador por Magallanes tomó distancia del actual gobierno, luego de expresar críticas respecto de las negociaciones políticas realizadas para asegurar mayorías en el Senado.

Kusanovic ha señalado que el Ejecutivo habría alcanzado acuerdos con actores políticos de la Región de Magallanes que no pertenecen al sector de derecha, negociaciones que —según ha planteado— ya han quedado en evidencia en diversas votaciones parlamentarias recientes.

Las diferencias también se hicieron visibles durante la votación para definir la mesa directiva del Senado. En esa oportunidad, el legislador realizó una breve intervención en la que cuestionó lo que describió como “la matemática política para asegurar votaciones”, además de advertir sobre el centralismo en la toma de decisiones y la falta de mayor autonomía para las regiones.

Como señal de protesta, el senador decidió emitir su voto por sí mismo para presidir la Cámara Alta, decisión que fue respaldada por la senadora libertaria Vanessa Kaiser.

En ese escenario, el gesto del Presidente Kast hacia el parlamentario magallánico fue comentado por algunos asistentes como una señal política que no pasó inadvertida, en medio de un escenario parlamentario marcado por tensiones, negociaciones y reconfiguraciones dentro del oficialismo.

Carlos Bianchi

CARLOS BIANCHI CHELECH: DOS DÉCADAS EN EL CONGRESO REPRESENTANDO A MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

Leer Más

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

A_UNO_1726634-1-740x430
nuestrospodcast
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
javier diaz eddie vedder

JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
terrenocarabineros

DESAFECTACIÓN DE TERRENO FISCAL PERMITIRÁ A LA JUVENTUD DE MAGALLANES CONTAR CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Mercado Blumar

MERCADO BLUMAR CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO INTEGRAL Y FUERTE SELLO SOCIAL EN MAGALLANES

ipc febrero