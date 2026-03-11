Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

SYSTEP SUGIERE AJUSTAR LA PLANIFICACIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE ANTE AVANCE MÁS LENTO DE LA INDUSTRIA A NIVEL INTERNACIONAL

Aquí hidrógeno verde.

systeph2v

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Iván Rudnick, director de SYSTEP Ingeniería y Diseños, conversó con la audiencia sobre el estado actual de la industria del hidrógeno verde en Chile y los desafíos que enfrenta su desarrollo.

Durante el espacio radial, el representante de la consultora abordó el análisis realizado por Systep respecto del progreso del sector, señalando que el avance de la industria ha sido más lento de lo proyectado en las planificaciones iniciales. En ese contexto, explicó que el escenario actual abre la posibilidad de revisar y actualizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde para ajustarla a las condiciones reales del mercado y del desarrollo tecnológico.

Rudnick también se refirió a factores que han incidido en el ritmo de crecimiento del sector, como la baja materialización de proyectos y un contexto internacional que aún presenta desafíos en términos de competitividad y desarrollo de infraestructura. Asimismo, mencionó el debate en torno al proyecto de Ley de Fomento al H2V y su relación con el impulso de esta industria, especialmente en la región de Magallanes.

Desde la consultora plantean que, aunque el hidrógeno continúa posicionándose como una alternativa energética relevante a nivel global, el desarrollo del hidrógeno producido con bajas o nulas emisiones aún enfrenta barreras tecnológicas y económicas. «Esto sugiere que el precio de venta del H2V aún no resulta suficientemente competitivo frente a las alternativas convencionales o bajas en emisiones, y que se requiere un mayor avance tecnológico que permita reducir los costos asociados a su producción», afirma el análisis.

En ese sentido, también advierten que Chile mantiene oportunidades importantes gracias a su potencial en energías renovables, aunque en un escenario internacional donde otros países avanzan con distintas tecnologías de hidrógeno. «En síntesis, el escenario proyectado en 2020 y 2023 resultó ser más optimista y adelantado que la evolución efectiva del sector, lo que hace pertinente actualizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde durante el presente año», plantea la consultora.



SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EN MAGALLANES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

systeph2v

SYSTEP SUGIERE AJUSTAR LA PLANIFICACIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE ANTE AVANCE MÁS LENTO DE LA INDUSTRIA A NIVEL INTERNACIONAL

constanzainach

CONSTANZA JIMÉNEZ, ENCARGADA DE EDUCACIÓN INACH Y MUJER DESTACADA 2026: "OJALÁ QUE MÁS NIÑAS Y JÓVENES PUEDAN SEGUIR SOÑANDO CON LA ANTÁRTICA Y VER QUE EL CAMINO DE LA CIENCIA ES POSIBLE"

José Antonio Kast

ACADÉMICO DANIEL MANSUY: “KAST TODAVÍA NO ESCOGE QUÉ PRESIDENTE QUIERE SER”

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA