SYSTEP SUGIERE AJUSTAR LA PLANIFICACIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE ANTE AVANCE MÁS LENTO DE LA INDUSTRIA A NIVEL INTERNACIONAL

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Iván Rudnick, director de SYSTEP Ingeniería y Diseños, conversó con la audiencia sobre el estado actual de la industria del hidrógeno verde en Chile y los desafíos que enfrenta su desarrollo.

Durante el espacio radial, el representante de la consultora abordó el análisis realizado por Systep respecto del progreso del sector, señalando que el avance de la industria ha sido más lento de lo proyectado en las planificaciones iniciales. En ese contexto, explicó que el escenario actual abre la posibilidad de revisar y actualizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde para ajustarla a las condiciones reales del mercado y del desarrollo tecnológico.

Rudnick también se refirió a factores que han incidido en el ritmo de crecimiento del sector, como la baja materialización de proyectos y un contexto internacional que aún presenta desafíos en términos de competitividad y desarrollo de infraestructura. Asimismo, mencionó el debate en torno al proyecto de Ley de Fomento al H2V y su relación con el impulso de esta industria, especialmente en la región de Magallanes.

Desde la consultora plantean que, aunque el hidrógeno continúa posicionándose como una alternativa energética relevante a nivel global, el desarrollo del hidrógeno producido con bajas o nulas emisiones aún enfrenta barreras tecnológicas y económicas. «Esto sugiere que el precio de venta del H2V aún no resulta suficientemente competitivo frente a las alternativas convencionales o bajas en emisiones, y que se requiere un mayor avance tecnológico que permita reducir los costos asociados a su producción», afirma el análisis.

En ese sentido, también advierten que Chile mantiene oportunidades importantes gracias a su potencial en energías renovables, aunque en un escenario internacional donde otros países avanzan con distintas tecnologías de hidrógeno. «En síntesis, el escenario proyectado en 2020 y 2023 resultó ser más optimista y adelantado que la evolución efectiva del sector, lo que hace pertinente actualizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde durante el presente año», plantea la consultora.





