PORVENIR CUENTA CON UNIDAD DE DIÁLISIS: AUTORIDADES, VECINOS Y VECINAS PARTICIPAN DE LA INAUGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ÚNICA EN CHILE

Frente a la treintena de invitados, al interior del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias, en la comuna de Porvenir, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, dijo como terminando un suspiro: “Costó diálisis, y costó mucho. Años, años de discusión, de sueños conjuntos, de trabajo, de convencer”.

Entre quienes lo escuchaban con atención la jornada de sábado estaba Bernarda Subiabre sentada en la primera fila. Lo miraba atenta, sonriendo a ratos, con esos ojos pícaros que se forman cuando se mira a alguien cumpliendo lo que había prometido.

Fue así como partió la inauguración de la tan anhelada unidad de diálisis del Hospital Comunitario de Porvenir, una unidad única en su tipo en Chile.

El proyecto consideró una inversión en infraestructura de $380 millones, con $205 millones en obras civiles a cargo del presupuesto del Servicio de Salud Magallanes y $175 millones en equipos, financiados por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. La unidad consta de dos sillones para atender de forma simultánea a dos usuarios en sus tratamientos de hemodiálisis, con una proyección de atención de hasta 12 personas semanalmente. Todo esto, en el marco del convenio de programación entre ambas instituciones.

La inauguración contó con la presencia de las más altas autoridades: junto al Gobernador también estuvieron el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz; el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada; la directora del Servicio de Salud local, Verónica Yáñez; la directora del Hospital, Altayra Ferhmann; consejeros regionales, senadores, un diputado, además de vecinos, vecinas y profesionales del recinto.

Siguiendo con su discurso, el Gobernador aseguró que “aquí se juntan muchas voluntades”:

“Quiero reconocer el trabajo del Consejo Regional (…) Fue una pelea gigante la del último año de nuestros consejeros regionales para hacer factible eso (la ampliación del convenio de programación con el ministerio de Salud). Por eso es interesante el llegar a acuerdos a largo plazo con el Gobierno, con el Estado de Chile, a través de instrumentos, como el convenio de programación, y lo sabe nuestra directora de Servicio. El punto de inflexión del convenio de programación de Salud con el Gobierno Regional de Magallanes, que ha sido el convenio más largo y extenso que ha tenido Chile, era la diálisis de Porvenir”, profundizó.

A renglón seguido, el también exdirector del Servicio de Salud Magallanes enlistó las vicisitudes del proceso, pues “no es solamente el adaptar la infraestructura, que ya es difícil: hay que buscar y cambiar espacios, sacar las cosas; comprar el equipamiento; que el equipo (humano) cumpla las condiciones; es fundamental la voluntad de nuestros profesionales de salud”.

“Hacerse cargo de una unidad de diálisis en una isla, los que somos del sector salud, sabemos lo que eso significa. Así que muchas gracias, porque no es solo la infraestructura o el equipamiento respaldado por el Gobierno Regional; no son los meses para hacer esto factible, sino la voluntad de profesionales que se la juegan por el territorio donde están. Esto es un sueño y lo sabe muy bien quien es nuestra primeria usuaria de la unidad. Cambia la vida, totalmente. Esto significa seguir habitando Porvenir. A pesar de que, para el ministerio, por años, fue la respuesta típica: que no se puede técnicamente”, siguió.

A ojos de la máxima autoridad regional, la unidad de diálisis “ha sido uno de proyectos más difíciles que hemos tenido, (incluso) más difícil que el Hospital (Clínico de Magallanes)”. Además, relevó que sea la primera unidad de diálisis en un hospital comunitario en el país.

La directora Yáñez, por su parte, resaltó el “gran día para nosotros, como sector salud”: “Quiero agradecer el apoyo de todas las autoridades que nos respaldaron y los funcionarios del hospital liderados por el especialista único que tenemos en la región (…) No me queda más que agradecer a todos quienes formaron parte de ello”.

El alcalde Parada, en tanto, contextualizó que esta nueva unidad “viene a solucionar un déficit en el tema de salud que por años nos afectaba como comuna, y sobre todo teniendo en cuenta nuestra condición insular”.

“Esperamos que este sea el camino para poder desarrollar nuevos proyectos y quizás cambiar la categoría de nuestro hospital y tener, quizás, profesionales en diferentes áreas que puedan dar la atención necesaria a las personas que han decidido a quedarse en Porvenir”, acotó luego la autoridad comunal.

Subiabre, la usuaria, entregó detalles su vida previa y posterior a la concreción del proyecto:

“Yo tenía que viajar tres veces a la semana, salía de mi casa a las 8 AM y llegaba hasta como a las 18:00 hrs. Acá (en el Hospital Comunitario), por ejemplo, vengo a mi hora de control y vuelvo a la casa pronto, estoy con mis hijos; o cuando salgo muy mal, puedo llegar a descansar altiro a mi casa y no estar esperando en el aeropuerto o la movilización”.

“Estoy agradecida de todas las personas que hicieron posible este sueño”, cerró.

