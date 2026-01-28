Punta Arenas,
28 de enero de 2026

NATALES SE ILUMINA: MUNICIPALIDAD INICIA RECAMBIO MASIVO DE MÁS DE 3.200 LUMINARIAS LED PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS BARRIOS

​Tras una gestión directa de la alcaldesa Ana Mayorga ante el Gobierno Regional, se logró destrabar el esperado proyecto que modernizará el 100% del alumbrado público, mejorando la visibilidad y la calidad de vida de las familias natalinas.

iluminaciónnatales

En un hito largamente esperado por la comunidad, la Municipalidad de Natales y el Gobierno Regional (GORE) formalizaron la entrega de terrenos para dar inicio inmediato a la reposición del sistema de alumbrado público. Esta iniciativa, que enfrentó diversos retrasos administrativos desde su anuncio original en 2021, fue reactivada gracias a la intervención técnica y la insistencia de la actual administración municipal.

 
El proyecto contempla una modernización integral que va más allá de un simple cambio de ampolletas. Se instalarán un total de 3.220 luminarias con tecnología LED, divididas en 1.881 unidades de clase P1 y 1.339 de clase P2, de 150 y 90 Watts respectivamente, dependiendo del tipo de vía. Los trabajos abarcarán sectores urbanos y periurbanos, incluyendo poblaciones, Huertos Familiares, entre otros.

 
Gestión activa para la seguridad vecinal

 
La transición de la luminaria convencional a la tecnología LED, busca resolver problemas históricos de visibilidad, incrementando la sensación de seguridad ciudadana y optimizando el flujo de tráfico vehicular y peatonal. Además, el nuevo sistema cumple con la normativa vigente de protección de los cielos (control de radiancia espectral), posicionando a Natales a la vanguardia en sostenibilidad ambiental.

 
Al respecto, la Alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, destacó el esfuerzo por concretar esta demanda ciudadana:
"Sabemos que este proyecto era una espera de larga data. Como administración, nuestra prioridad fue tocar todas las puertas necesarias en el Gobierno Regional para destrabar los procesos detenidos. Hoy el compromiso está cumplido; pronto tendremos una ciudad más moderna y, sobre todo, mucho más segura para caminar y vivir".

 
Por su parte, Hina Carabantes, Gobernadora Regional (s), resaltó la importancia del trabajo conjunto entre ambas instituciones:

 
"Consolidamos un trabajo colaborativo y una relación de colaboración con la Municipalidad de Natales que nos va a permitir solucionar un antiguo problema. A través de este convenio, la municipalidad nos indicará los lugares prioritarios por dónde empezar con el recambio, marcando un hito que es el inicio de las obras".

 

Detalles técnicos y plazos

 
La obra no solo incluye los focos LED, sino también la renovación de:

 
Infraestructura: Cambio de cableado, ganchos y brazos.
Control: Reposición de aproximadamente 190 tableros de protección y fotoceldas para asegurar un sistema robusto y eficiente.
Mantenimiento: Reducción de costos operativos para el municipio, permitiendo reasignar recursos a otras necesidades sociales.

 
Cronograma de ejecución De acuerdo a la planificación de la empresa Surco SpA y el GORE, el plazo total de las obras es de 240 días. Se espera que la segunda semana de febrero se inicie la instalación de un primer stock de 1.100 luminarias, mientras que el resto del material arribará en marzo para completar la ejecución física total hacia el 30 de abril de este año.

 
La Municipalidad informará oportunamente el cronograma de intervención por barrios para que los vecinos estén al tanto de los trabajos en sus calles.

