BIENES NACIONALES ENTREGA CONCESIONES GRATUITAS EN PUERTO NATALES PARA PROYECTOS COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS

El Ministerio de Bienes Nacionales llegó hasta Puerto Natales para concretar la entrega de diversas concesiones de uso gratuito, cerrando un ciclo de tramitaciones en la comuna y desarrollando además atención ciudadana en materia de saneamiento de títulos de dominio.

En detalle, se otorgaron cuatro concesiones a la Municipalidad de Natales: el lote 19 A de la población Rubén Darío (6.200 m²) destinado a equipamiento comunitario; los sitios C1 y C2 en el sector del Estadio Municipal, pasaje Paine (4.578 m²), para la construcción de un nuevo centro cívico; y el sitio A-4 (504 m²) en calle Nicomedes Guzmán, para regularizar la situación del CADI. La alcaldesa Ana Mayorga destacó el trabajo conjunto con la cartera, especialmente en la recuperación de terrenos baldíos o con ocupaciones irregulares para el desarrollo de proyectos.

Posteriormente, con la presencia del delegado presidencial regional, José Ruiz, se entregó en concesión un terreno de 1,3 hectáreas en el sector Huertos Familiares (Huerto 250-c) al Club Puerto Natales, institución centenaria que proyecta levantar un complejo deportivo al aire libre abierto a la comunidad. Su presidente, Nelson Álvarez, señaló que la entrega coincide con una fecha significativa para el club, en honor a su fundador Francisco Mansilla Cárdenas.

Finalmente, se otorgó una concesión de uso gratuito por 2 hectáreas a la comunidad Kawésqar “Residente de Río Primero”, integrada por familias con arraigo histórico en el territorio. El seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, afirmó que estas acciones forman parte de una política de seguridad pública, social, económica y cultural, orientada a la puesta en valor del patrimonio fiscal en la Provincia de Última Esperanza.





​

