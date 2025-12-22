PASAJE PAINE DEJARÁ DE SER EL SITIO BALDÍO Y “PATIO TRASERO” DE LA CIUDAD DE PUERTO NATALES

​Gracias a un exitoso proceso de trabajo conjunto por la recuperación y puesta en valor de terrenos fiscales, la capital del turismo en Ultima Esperanza contará con un nuevo e iluminado centro cívico, abierto a la contemplación de la naturaleza, el deporte y al esparcimiento de sus adultos mayores.





La solicitud de un terreno fiscal en concesión de uso gratuito realizada por el municipio de Natales al ministerio de Bienes Nacionales, fue votada a favor por el Consejo Regional hace unos días. Lo cierto es que, tras ello, tanto la alcaldesa Ana Mayorga, como el secretario regional de la cartera, Sergio Reyes, evidencian los primeros resultados de un, hasta ahora, silencioso proceso de recuperación y puesta en valor de sitios fiscales mediante proyectos de tipo social.

En esta ocasión se trata de intervenir una superficie de 4 mil 578 metros cuadrados aledaños al pasaje Paine, para construir y habilitar una plaza urbana con sistema de iluminación y mobiliario, que quiere revitalizar el entorno como un espacio multifuncional, con zonas de esparcimiento, actividades recreativas y de promoción del turismo local.

“Este lugar, señaló la alcaldesa Ana Mayorga, ha sido depósito de basura e incluso objeto de toma de terreno. Por ello es que queremos intervenir, transformándolo en un nuevo centro cívico, un lugar de encuentro para la ciudad, bien iluminado y apto para que la comunidad lo pueda recorrer de manera segura.”



El municipio proyecta una inversión aproximada de 3 mil UF, a postular a fondos del Gobierno Regional, y el levantamiento de los diseños correspondientes. “Hay factores que nos ayudan a este propósito, entre ellos una ubicación cercana al centro y estadio de la ciudad y la pavimentación, ya comprometida con recursos, del pasaje” Acotó la jefa comunal.



El secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, fue enfático. “Estamos en lo que hoy es un pasaje y mañana será la calle Paine. Orgullosos del trabajo de planificación y colaboración realizado por el municipio con la idea de recuperar espacios como este, que hoy son un sitio baldío, foco de incivilidades, y por lo mismo poco seguro.”



“La alcaldesa nos contó que aquí la comunidad podrá disfrutar gracias a diversos avances urbanos, tales como una buena iluminación, áreas de recreación y juego, ciclovías y, para sus adultos mayores, un lugar donde disfrutar de la naturaleza. Todo ello responde a lo que hemos venido promoviendo consistentemente como Gobierno, al procurar más seguridad ciudadana y social para la ciudadanía”.













