22 de diciembre de 2025

PASAJE PAINE DEJARÁ DE SER EL SITIO BALDÍO Y “PATIO TRASERO” DE LA CIUDAD DE PUERTO NATALES

​Alcaldesa, Ana Mayorga y el Secretario Regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, recorrieron el terreno que avanza en su proceso de concesión de uso gratuito por parte del Gobierno Regional

seremibbnnnatale

​Gracias a un exitoso proceso de trabajo conjunto por la recuperación y puesta en valor de terrenos fiscales, la capital del turismo en Ultima Esperanza contará con un nuevo e iluminado centro cívico, abierto a la contemplación de la naturaleza, el deporte y al esparcimiento de sus adultos mayores.


La solicitud de un terreno fiscal en concesión de uso gratuito realizada por el municipio de Natales al ministerio de Bienes Nacionales, fue votada a favor por el Consejo Regional hace unos días. Lo cierto es que, tras ello, tanto la alcaldesa Ana Mayorga, como el secretario regional de la cartera, Sergio Reyes, evidencian los primeros resultados de un, hasta ahora, silencioso proceso de recuperación y puesta en valor de sitios fiscales mediante proyectos de tipo social.
En esta ocasión se trata de intervenir una superficie de 4 mil 578 metros cuadrados aledaños al pasaje Paine, para construir y habilitar una plaza urbana con sistema de iluminación y mobiliario, que quiere revitalizar el entorno como un espacio multifuncional, con zonas de esparcimiento, actividades recreativas y de promoción del turismo local.
“Este lugar, señaló la alcaldesa Ana Mayorga, ha sido depósito de basura e incluso objeto de toma de terreno. Por ello es que queremos intervenir, transformándolo en un nuevo centro cívico, un lugar de encuentro para la ciudad, bien iluminado y apto para que la comunidad lo pueda recorrer de manera segura.”

El municipio proyecta una inversión aproximada de 3 mil UF, a postular a fondos del Gobierno Regional, y el levantamiento de los diseños correspondientes. “Hay factores que nos ayudan a este propósito, entre ellos una ubicación cercana al centro y estadio de la ciudad y la pavimentación, ya comprometida con recursos, del pasaje” Acotó la jefa comunal.

El secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, fue enfático. “Estamos en lo que hoy es un pasaje y mañana será la calle Paine. Orgullosos del trabajo de planificación y colaboración realizado por el municipio con la idea de recuperar espacios como este, que hoy son un sitio baldío, foco de incivilidades, y por lo mismo poco seguro.”

“La alcaldesa nos contó que aquí la comunidad podrá disfrutar gracias a diversos avances urbanos, tales como una buena iluminación, áreas de recreación y juego, ciclovías y, para sus adultos mayores, un lugar donde disfrutar de la naturaleza. Todo ello responde a lo que hemos venido promoviendo consistentemente como Gobierno, al procurar más seguridad ciudadana y social para la ciudadanía”.






MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: "LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA"

EL AMIGO DE LA FAMILIA