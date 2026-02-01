CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 6.400 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

Un total de 6.467 cupos en Programas Sociales destinó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un aporte que superó los $299 millones, cifras que reflejan el alcance de la acción social que el gremio desarrolla en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector y sus familias.
La ejecución de estos programas contó con la participación de 25 empresas socias, que hicieron uso de la oferta social de la Fundación CChC en áreas clave como salud, formación y atención social, permitiendo dar respuesta a diversas necesidades presentes en la industria de la construcción a nivel regional.
En el ámbito de la salud, se destinaron 2.690 cupos, concentrando la mayor inversión social. Entre los programas con mayor utilización destacan el Operativo Oftalmológico, Construye Tranquilo y la Atención Dental en Obra, los cuales permitieron acercar prestaciones de salud directamente a los lugares de trabajo.
En tanto, el foco de atención social consideró 3.184 cupos, orientados principalmente a iniciativas de apoyo y acompañamiento social, asesoría habitacional y orientación laboral, mientras que en formación se destinaron 136 cupos, a través de becas y programas de capacitación y nivelación de estudios.
El presidente del Consejo Social de la CChC Magallanes, Omar Vargas, destacó la relevancia del aporte social de la asociación. "Como gremio de la construcción en Magallanes, buscamos apoyar a las empresas en el desarrollo de su rol social y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Estas cifras reflejan nuestro fuerte compromiso con el bienestar de quienes integran nuestro sector. Durante el año 2026, seguiremos avanzando en esta línea, fortaleciendo los apoyos y el acompañamiento social en la región, con el fin de llegar con estos programas a cada vez más trabajadores de nuestras empresas socias", señaló Vargas.
La creación de la Fundación Cámara Chilena de la Construcción fue uno de los hitos más destacados de 2025, constitución que permitió unificar y fortalecer el trabajo de diversas entidades que ya estaban dedicadas a brindar apoyo en salud, atención social y formación, consolidando una forma de trabajo más integrada y colaborativa.
En este contexto, la CChC Magallanes reafirma que durante 2026 se continuará consolidando la Fundación CChC, promoviendo el uso de los Programas Sociales disponibles y fomentando una mayor participación de las empresas socias, con el propósito de seguir aportando a la calidad de vida de quienes forman parte de la industria de la construcción en la región, proyectando el rol social de la Cámara con una mirada de largo plazo.