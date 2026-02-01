Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 6.400 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

​La Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes dio a conocer el balance del trabajo social desarrollado en la región, destacando la ejecución de Programas Sociales en áreas como salud, formación y atención social.

Balance Fundación CChC

​Un total de 6.467 cupos en Programas Sociales destinó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un aporte que superó los $299 millones, cifras que reflejan el alcance de la acción social que el gremio desarrolla en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector y sus familias.

​La ejecución de estos programas contó con la participación de 25 empresas socias, que hicieron uso de la oferta social de la Fundación CChC en áreas clave como salud, formación y atención social, permitiendo dar respuesta a diversas necesidades presentes en la industria de la construcción a nivel regional.

​En el ámbito de la salud, se destinaron 2.690 cupos, concentrando la mayor inversión social. Entre los programas con mayor utilización destacan el Operativo Oftalmológico, Construye Tranquilo y la Atención Dental en Obra, los cuales permitieron acercar prestaciones de salud directamente a los lugares de trabajo.

​En tanto, el foco de atención social consideró 3.184 cupos, orientados principalmente a iniciativas de apoyo y acompañamiento social, asesoría habitacional y orientación laboral, mientras que en formación se destinaron 136 cupos, a través de becas y programas de capacitación y nivelación de estudios.

​El presidente del Consejo Social de la CChC Magallanes, Omar Vargas, destacó la relevancia del aporte social de la asociación. "Como gremio de la construcción en Magallanes, buscamos apoyar a las empresas en el desarrollo de su rol social y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Estas cifras reflejan nuestro fuerte compromiso con el bienestar de quienes integran nuestro sector. Durante el año 2026, seguiremos avanzando en esta línea, fortaleciendo los apoyos y el acompañamiento social en la región, con el fin de llegar con estos programas a cada vez más trabajadores de nuestras empresas socias", señaló Vargas.

​La creación de la Fundación Cámara Chilena de la Construcción fue uno de los hitos más destacados de 2025, constitución que permitió unificar y fortalecer el trabajo de diversas entidades que ya estaban dedicadas a brindar apoyo en salud, atención social y formación, consolidando una forma de trabajo más integrada y colaborativa.

​En este contexto, la CChC Magallanes reafirma que durante 2026 se continuará consolidando la Fundación CChC, promoviendo el uso de los Programas Sociales disponibles y fomentando una mayor participación de las empresas socias, con el propósito de seguir aportando a la calidad de vida de quienes forman parte de la industria de la construcción en la región, proyectando el rol social de la Cámara con una mirada de largo plazo.

morchella-1024x683

MORCHELLA MAGALLÁNICA: POTENCIAL CIENTÍFICO Y GASTRONÓMICO DE UN HONGO ÚNICO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Balance Fundación CChC

CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 6.400 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Evacuación médica Puerto Edén Puerto Natales 2

ARMADA Y SAMU REALIZARON EVACUACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA DESDE PUERTO EDÉN HASTA PUERTO NATALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fernandaleiva

MAGALLÁNICA FERNANDA LEIVA SE CONSAGRA CAMPEONA NACIONAL XCM EN TALCA