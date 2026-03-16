ESTUDIO REVELA QUE PERSONAS MAYORES EN CHILE SOLO CUENTAN CON UN AMIGO PARA HABLAR TEMAS PERSONALES

Un estudio desarrollado por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES), integrado por académicos de distintas universidades públicas, reveló que las personas mayores en Chile cuentan, en promedio, con solo un amigo cercano con quien abordar temas personales o recibir apoyo. La investigación incluyó participantes mayores de 60 años de ciudades como Antofagasta, Rancagua, Talca y Punta Arenas.

De acuerdo con los resultados, las personas mayores en el país mantienen en promedio vínculos con alrededor de cuatro familiares y tres amigos, pero al momento de hablar de amistades de confianza —aquellas con quienes compartir preocupaciones o pedir ayuda— el número disminuye a uno.

El director del estudio, Emilio Moyano, académico de la Universidad de Talca e integrante del CIES, explicó que los resultados reflejan la relevancia de las redes familiares como principal apoyo para los adultos mayores en Chile, pero también evidencian una baja cantidad de amistades cercanas en comparación con otros países.

La investigación consideró la participación de cerca de 350 personas mayores, quienes respondieron instrumentos para medir redes de apoyo social, niveles de felicidad y autoevaluación de salud. Los resultados mostraron además una relación directa entre la vinculación social, el bienestar y la percepción de salud.

Los investigadores también identificaron factores que pueden limitar la participación social de las personas mayores, entre ellos la inseguridad en el entorno, las dificultades de transporte o ciertas creencias personales, como pensar que es difícil hacer nuevos amigos a esa edad. En ese contexto, los especialistas plantean que fomentar la participación en clubes, organizaciones comunitarias o el uso de herramientas tecnológicas puede ayudar a fortalecer los vínculos sociales y mejorar la calidad de vida.



Fuente: Plataforma Científica