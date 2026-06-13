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13 de junio de 2026

ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES LANZA PROYECTO “¡VAMOS AL MUNDIAL!” CON ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

​La iniciativa contempla competencias deportivas, actividades culturales y desafíos recreativos para estudiantes desde Educación Parvularia hasta Octavo Básico.

VAMOS AL MUNDIAL

Con una jornada de lanzamiento marcada por el entusiasmo de estudiantes y docentes, la Escuela Hernando de Magallanes dio inicio al proyecto institucional “¡Vamos al Mundial!”, iniciativa que busca acercar a la comunidad educativa al espíritu de una de las competencias deportivas más importantes del planeta mediante actividades deportivas, culturales y recreativas.

La actividad comenzó con un sorteo que permitió asignar a cada curso un país participante, representación que acompañará a los estudiantes durante todo el desarrollo del proyecto. Desde ese momento, cada nivel asumió el desafío de representar a su nación en las distintas instancias programadas por el establecimiento.

Entre las actividades contempladas destacan un campeonato de fútbol por cursos, competencias de penales, desafíos de dominio del balón, trivias mundialistas, concursos de decoración de salas y una feria de los países. Esta última permitirá a los estudiantes conocer aspectos culturales, geográficos e históricos de las naciones que representan.

Desde el establecimiento señalaron que la iniciativa busca promover valores como el trabajo en equipo, la sana convivencia, el respeto por la diversidad cultural y la vida activa, fortaleciendo aprendizajes dentro y fuera de la sala de clases.

El proyecto también se enmarca en el sello deportivo de la Escuela Hernando de Magallanes, reforzando su compromiso con la formación integral de los estudiantes. Durante las próximas semanas, el establecimiento desarrollará diversas actividades que convertirán el ambiente escolar en una verdadera fiesta inspirada en el fútbol y la convivencia.


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