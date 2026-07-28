ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CONOCIERON DE CERCA EL TRABAJO DE LA FUERZA AÉREA EN MAGALLANES

Por Departamento de Asuntos Públicos

Seis estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas visitaron la Base Aérea Chabunco de la Fuerza Aérea de Chile, donde conocieron de primera fuente las capacidades operativas y el trabajo permanente que realiza la IVª Brigada Aérea en una de las zonas más australes y estratégicas del país.

La actividad se desarrolló en el marco del diferenciado de Lectura y Escritura Especializada del establecimiento educacional, instancia que buscó acercar a los jóvenes a la realidad de una organización que cumple un rol fundamental en el desarrollo, conectividad y apoyo a la comunidad de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron dependencias del Grupo de Aviación N°6, donde conocieron la labor que desempeñan pilotos, tripulantes y especialistas para cumplir misiones de transporte, búsqueda y rescate, apoyo a localidades aisladas y operaciones en el territorio antártico. Asimismo, visitaron el Puesto de Mando Táctico y tuvieron la oportunidad de abordar una aeronave DHC-6 Twin Otter, participando en una puesta en marcha y un recorrido por la losa de operaciones.

La experiencia permitió a los jóvenes comprender la importancia que tiene la Fuerza Aérea para la región y su estrecha relación con la ciudadanía, especialmente en un territorio donde la conectividad aérea resulta esencial para llegar a zonas apartadas y brindar apoyo cuando las condiciones lo requieren.

Además de acercarlos al quehacer institucional, la visita buscó inspirar a las nuevas generaciones, mostrándoles las distintas oportunidades de desarrollo profesional y vocacional que ofrece la Institución. Para muchos de ellos, este primer acercamiento al mundo aeronáutico podría transformarse en el inicio de un proyecto de vida ligado al servicio del país como futuros Aviadores Militares.