VETERINARIA ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS DE DAR WASABI Y OTROS ALIMENTOS HUMANOS A LAS MASCOTAS

La polémica generada por un video en el que una influencer chilena mostró a su perro consumiendo wasabi reabrió el debate sobre los riesgos de alimentar a las mascotas con productos destinados al consumo humano. Aunque no se ha informado que el animal haya sufrido consecuencias graves, especialistas advirtieron que este tipo de prácticas puede afectar la salud de perros y gatos.

La decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, Cecilia Echeverría, explicó que el wasabi es un alimento altamente irritante para el sistema digestivo de los perros y que, dependiendo de la cantidad ingerida, puede provocar inflamación de las mucosas, vómitos, diarreas, dolor abdominal e incluso deshidratación. Además, indicó que muchos productos comercializados como wasabi contienen ingredientes como ajo y cebolla, que pueden resultar tóxicos para los animales.

La especialista agregó que compartir alimentos de la mesa con las mascotas puede favorecer el sobrepeso y aumentar el riesgo de enfermedades, ya que muchos productos de consumo humano contienen altos niveles de sodio, grasas, condimentos y aditivos que no forman parte de una dieta adecuada para perros y gatos. En ese contexto, recordó que alimentos como el chocolate, la cebolla y las uvas también representan un riesgo para su salud.

Finalmente, Echeverría recomendó mantener una alimentación balanceada con productos formulados especialmente para las necesidades nutricionales de cada mascota, controlar las porciones, fomentar la actividad física y consultar con un médico veterinario antes de incorporar alimentos distintos a su dieta habitual. Asimismo, llamó a no replicar contenidos difundidos en redes sociales sin considerar sus posibles consecuencias.

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