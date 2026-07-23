MAGALLANES FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN S.E.B.V. DE CARABINEROS

Este día jueves 23 de julio la Zona de Carabineros de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó una especial ceremonia, la inauguración de la Sección regional de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (S.E.B.V.) contando con la presencia de la Directora Nacional de Gestión y Abastecimiento, General Inspector, Sra. María Teresa Araya, acompañada del Director de Educación Doctrina e Historia, General Claudio Henríquez Valenzuela y el Jefe de Zona, General Marco Alvarado Díaz, además de autoridades locales y de las Fuerzas Armadas y de Orden.







Con la inauguración de la Sección de Encargo de Personas y Vehículos S.E.B.V. Magallanes, Carabineros de Chile dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la seguridad pública en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La implementación de esta sección permite que esta zona austral cuente, por primera vez, con la totalidad de las principales especialidades y unidades operativas de la institución, consolidando un compromiso impulsado por el General Director, General Sr. Marcelo Araya Zapata, con la finalidad de fortalecer las capacidades policiales en las zonas extremas del país.







El S.E.B.V. Magallanes desarrollará labores de encargo y búsqueda de vehículos, búsqueda de personas desaparecidas, búsqueda de prófugos de la justicia y búsqueda de armas de fuego que puedan estar vinculadas al crimen organizado. Con esto, se pretende aumentar la capacidad investigativa y la respuesta operativas de Carabineros de Chile frente a delitos complejos y procedimientos de alta relevancia para la comunidad.







La nueva sección operativa estará integrada por ocho funcionarios, liderados por un oficial de grado Teniente, además de siete funcionarios especializados, conformando un equipo que ya se encontraba desplegado en terreno, logrando la detención de ocho personas durante estas primeras semanas de funcionamiento.







Con esta nueva incorporación táctica, Carabineros de Chile reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la prevención, la investigación y el servicio a la comunidad, poniendo a disposición de los habitantes de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, todas sus capacidades operativas y especializadas, con el fin de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los habitantes de esta hermosa región austral.

