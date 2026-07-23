Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de julio de 2026

MAGALLANES FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN S.E.B.V. DE CARABINEROS

Con la inauguración de la Sección de Encargo de Personas y Vehículos S.E.B.V. Magallanes, Carabineros de Chile dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la seguridad pública en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

carabineros

Este día jueves 23 de julio la Zona de Carabineros de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó una especial ceremonia, la inauguración de la Sección regional de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (S.E.B.V.) contando con la presencia de la Directora Nacional de Gestión y Abastecimiento, General Inspector, Sra. María Teresa Araya, acompañada del Director de Educación Doctrina e Historia, General Claudio Henríquez Valenzuela y el Jefe de Zona, General Marco Alvarado Díaz, además de autoridades locales y de las Fuerzas Armadas y de Orden.



Con la inauguración de la Sección de Encargo de Personas y Vehículos S.E.B.V. Magallanes, Carabineros de Chile dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la seguridad pública en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La implementación de esta sección permite que esta zona austral cuente, por primera vez, con la totalidad de las principales especialidades y unidades operativas de la institución, consolidando un compromiso impulsado por el General Director, General Sr. Marcelo Araya Zapata, con la finalidad de fortalecer las capacidades policiales en las zonas extremas del país.



El S.E.B.V. Magallanes desarrollará labores de encargo y búsqueda de vehículos, búsqueda de personas desaparecidas, búsqueda de prófugos de la justicia y búsqueda de armas de fuego que puedan estar vinculadas al crimen organizado. Con esto, se pretende aumentar la capacidad investigativa y la respuesta operativas de Carabineros de Chile frente a delitos complejos y procedimientos de alta relevancia para la comunidad.



La nueva sección operativa estará integrada por ocho funcionarios, liderados por un oficial de grado Teniente, además de siete funcionarios especializados, conformando un equipo que ya se encontraba desplegado en terreno, logrando la detención de ocho personas durante estas primeras semanas de funcionamiento.



Con esta nueva incorporación táctica, Carabineros de Chile reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la prevención, la investigación y el servicio a la comunidad, poniendo a disposición de los habitantes de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, todas sus capacidades operativas y especializadas, con el fin de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los habitantes de esta hermosa región austral.

golfo perrito antidroga 2

CARABINEROS DESPIDE A “GOLFO”, CAN DETECTOR DE DROGAS QUE MARCÓ HISTORIA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Leer Más

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»
nuestrospodcast
carabineros

MAGALLANES FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN S.E.B.V. DE CARABINEROS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
carabineros

MAGALLANES FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN S.E.B.V. DE CARABINEROS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Foto genérica 2

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA AGRICULTURA: LOS SUELOS SON HETEROGÉNEOS, LAS DECISIONES TAMBIÉN DEBEN SERLO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
quiroz

MEGARREFORMA QUEDA PARA AGOSTO: INTERIOR, SEGPRES Y LA CÁMARA FRENAN EL TRANCO A QUIROZ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250