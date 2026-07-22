SEREMI DE GOBIERNO AVANZA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2026

​La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena hizo entrega oficial del Acta de Priorización de Proyectos correspondiente al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2026, documento que reúne las iniciativas priorizadas por la Comisión Regional Evaluadora y que da cumplimiento a una de las etapas más relevantes del proceso de selección.



Con este hito se continúa avanzando en el procedimiento administrativo que permitirá concretar la entrega de recursos a los medios de comunicación de la región, un financiamiento ampliamente esperado por el sector, ya que constituye un apoyo directo para fortalecer su gestión comunicacional, la producción de contenidos de interés público y el vínculo permanente con las comunidades.



El siguiente paso del proceso corresponde a la sesión del Consejo Regional (CORE), instancia que deberá pronunciarse sobre la propuesta de adjudicación de los proyectos priorizados. Una vez obtenida dicha aprobación, se continuará con las etapas administrativas que permitirán formalizar la asignación de los recursos.



Al respecto, el Seremi de Gobierno y Vocero Regional, Ángel Roa Alegría, destacó la importancia de continuar avanzando en este proceso.



"Con la entrega del Acta de Priorización damos cumplimiento a una etapa fundamental del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2026. Ahora corresponde que el Consejo Regional conozca y se pronuncie sobre la propuesta de adjudicación, permitiendo seguir avanzando hacia la entrega de estos recursos, que son muy valorados por los medios de comunicación de Magallanes. Este fondo representa una herramienta concreta para fortalecer el pluralismo informativo, apoyar el desarrollo de contenidos con identidad regional y contribuir al trabajo que diariamente realizan los medios locales al servicio de la ciudadanía."



El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, busca fortalecer el pluralismo, promover la descentralización de la información y respaldar el trabajo de los medios regionales, reconociendo el importante rol que desempeñan en la difusión de información de interés público y en el fortalecimiento de la democracia.



Con esta etapa concluida, el proceso queda a la espera del pronunciamiento del Consejo Regional, paso previo a la adjudicación definitiva y posterior transferencia de los recursos a las iniciativas seleccionadas.



