ACADEMIA DE MUJERES EMPRESARIAS PROYECTA NUEVAS JORNADAS EN PORVENIR Y PUERTO WILLIAMS

La Academia de Mujeres Empresarias fue el tema central de una nueva edición de Zona Puuy, espacio conducido por Mika, que recibió nuevamente a Mary Ruis, jefa del Centro de Negocios Sercotec, para realizar un balance de la jornada desarrollada el pasado 30 de junio en Inacap Punta Arenas.

La actividad reunió a mujeres empresarias y emprendedoras de distintos rubros, quienes participaron en talleres, dinámicas de trabajo, espacios de conversación y actividades orientadas a fortalecer redes, compartir experiencias y adquirir nuevas herramientas para el desarrollo de sus negocios.

Durante la entrevista, Ruis destacó que la jornada permitió abordar no solo contenidos técnicos, sino también las dificultades que enfrentan muchas mujeres al emprender, compatibilizando sus proyectos con labores de cuidado, maternidad y responsabilidades familiares. En ese contexto, valoró el ambiente de confianza que se generó entre las participantes.

Uno de los elementos destacados fue la colaboración de la Asociación de Ejecutivas y Empresarias del Turismo, ACET, cuyas integrantes compartieron conocimientos desde su experiencia empresarial. También participaron docentes de Inacap, quienes abordaron temas como fuentes de financiamiento, uso de redes sociales, diseño, comunicación de marca e inteligencia artificial aplicada a los emprendimientos.

Como continuidad del proceso, el Centro de Negocios Sercotec realizará dos nuevos talleres dirigidos a las mujeres que participaron en la academia, enfocados en creación de contenido para redes sociales con inteligencia artificial y planificación de estrategias comunicacionales utilizando herramientas digitales.

Ruis adelantó además que la Academia de Mujeres Empresarias se replicará por primera vez en Porvenir y Puerto Williams. En Porvenir, la actividad está proyectada para el 6 de agosto, mientras que en Puerto Williams la fecha será confirmada próximamente, buscando coordinar la visita con otras acciones institucionales.

Finalmente, la representante del Centro de Negocios Sercotec invitó a emprendedores y emprendedoras de la región a acercarse a sus oficinas en Lautaro Navarro 305 o seguir sus redes sociales, donde se publica mensualmente el calendario de capacitaciones gratuitas, tanto presenciales como online.



