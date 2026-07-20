BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL CERRÓ CICLO DE GALAS CON TEATRO MUNICIPAL REPLETO

Con un Teatro Municipal José Bohr completamente lleno, la Municipalidad de Punta Arenas puso término este domingo al ciclo de galas de sus elencos estables con la presentación del Ballet Folklórico Municipal, agrupación que este año celebra 16 años de trayectoria. El espectáculo reunió sobre el escenario a 38 bailarines y músicos, de entre 18 y 54 años, quienes ofrecieron un recorrido por las tradiciones del sur de Chile a través de las obras Cancionero Patagónico, Chiloé y Sentires de Violeta, bajo la dirección general de Óscar Carrión y la dirección musical de Cristian Fernández.

Durante 75 minutos, el público disfrutó de un montaje que combinó danza, música en vivo e identidad regional, cerrando una semana marcada por las exitosas presentaciones del Coro del Teatro Municipal, el Coro de Voces Blancas y el Ballet Folklórico Municipal; todas con una alta convocatoria de asistentes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la respuesta del público y el trabajo desarrollado por los integrantes del elenco. "Estamos muy contentos porque esta última gala fue realmente espectacular. Tuvimos un Teatro Municipal completamente lleno, con un espectáculo lleno de música, color y talento. El Ballet Folklórico Municipal es el elenco más antiguo de la Municipalidad, con 16 años de trayectoria, y hemos visto cómo ha ido creciendo con el paso del tiempo. Hoy está integrado por 38 personas, entre los 18 y los 54 años, que representan un verdadero orgullo para la ciudad. Incluso en una jornada de mucho frío y coincidiendo con la final del mundial de fútbol, el teatro volvió a llenarse, lo que demuestra el interés de la comunidad por estas actividades culturales. Quiero agradecer el compromiso de todos los integrantes del elenco, así como el trabajo de su director, Óscar Carrión, y del director musical, Cristian Fernández. Ha sido una gran semana para la cultura en Punta Arenas".

Entre los asistentes estuvo Irene Milic, quien valoró la programación cultural impulsada por el municipio y la respuesta de la comunidad. "Me gustan mucho las actividades culturales y por eso vine a esta gala. Cuando llegué al teatro aproveché de llevar la cartelera con toda la programación, porque siempre trato de asistir a estos eventos. Me parece una iniciativa muy positiva para la ciudad y se nota que la comunidad la valora, porque cada vez que he venido el teatro ha estado lleno. Es muy bueno que existan este tipo de espectáculos para todos los vecinos".