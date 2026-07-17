CONSEJERO ROBERT WEISSOHN PLANTEA UNA REVISIÓN INTEGRAL DEL MODELO DE ZONA FRANCA DE CARA AL FIN DE LA CONCESIÓN EN 2030 "LLEGÓ EL MOMENTO DE HACER UNA REINGENIERÍA DE TODO ESTE SISTEMA"

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Robert Weissohn Heck, abordó el escenario que enfrenta Zona Franca ante el próximo término de la actual concesión en 2030, defendiendo la necesidad de realizar una evaluación profunda del sistema antes de definir un nuevo proceso licitatorio.

El consejero explicó que el momento representa una oportunidad para revisar si la herramienta creada hace casi cinco décadas continúa cumpliendo los objetivos que motivaron su implementación.







"Zona Franca está a punto de cumplirse los 50 años de la creación del sistema. Entonces es un buen momento como para hacer una evaluación en general, si esta herramienta está cumpliendo con los objetivos que se plantearon cuando se creó."



Weissohn recordó que el sistema nació en un contexto económico muy distinto al actual, cuando Chile mantenía elevados aranceles de importación, situación que otorgaba una ventaja competitiva importante a quienes operaban bajo este régimen. Sin embargo, afirmó que los acuerdos de libre comercio han cambiado completamente ese escenario.

Según explicó, la comisión especial creada por el Consejo Regional buscará precisamente analizar el desempeño del modelo antes de discutir una futura concesión.







"Eso queremos hacer como comisión: hacer una evaluación previa de qué tanto están cumpliendo los objetivos para la cual esta herramienta fue creada."





Evaluación del régimen tributario



Durante la conversación, Weissohn sostuvo que una de las principales materias de análisis será determinar si los beneficios tributarios siguen generando ventajas reales para consumidores y empresas.

A su juicio, la eliminación progresiva de los aranceles de importación redujo uno de los principales incentivos originales del sistema.







"Esto desapareció completamente porque en el correr de los años los aranceles de importación fueron bajando y con todos los acuerdos de libre comercio que ha hecho Chile, en este momento el arancel promedio de importaciones es cercano a cero."



Asimismo, explicó que el diferencial tributario existente para los consumidores podría verse reducido por los elevados costos operacionales que enfrentan quienes desarrollan actividades dentro del recinto franco.







"Yo no pago IVA, me ahorro un 13% por el diferencial que explicaba recién, pero resulta que los operadores que están en Zona Franca tienen que asumir unos costos enormes y que probablemente, y eso lo queremos estudiar, tal vez anulen completamente esta ventaja tributaria."





Costos de operación y competencia



El consejero también abordó las dificultades que enfrentan pequeños comerciantes y locatarios debido al costo de operar dentro del recinto.

Indicó que la alta rotación de locales comerciales refleja parte de esa realidad.







"Es difícil. Zona Franca es cara. Cualquier consumidor se va a dar cuenta cómo rotan los locales. Va a haber un local, después ya no está, está vacío, está entrando otro."



Además, señaló que factores estructurales, como el tamaño del mercado regional y los altos costos de transporte hacia Magallanes, también afectan la competitividad frente al comercio establecido en otras ciudades del país.



Solicitarán antecedentes sobre la administración



Respecto al funcionamiento institucional del sistema, Weissohn indicó que la comisión solicitará diversos antecedentes para conocer cómo se ha fiscalizado el cumplimiento del contrato de concesión y el funcionamiento de los mecanismos de control establecidos.

Recordó que una comisión anterior del Consejo Regional ya había formulado recomendaciones relacionadas con auditorías y seguimiento de la concesión.







"Todas son dudas en este momento que vamos a pedir información y tratar de formarnos una opinión."



Añadió que el carácter transversal del Consejo Regional permitirá desarrollar un análisis representativo de la comunidad.







"Somos representantes de la comunidad, tenemos una amplia representación ideológica y territorial, así que pienso que podemos hacer un buen trabajo y hay mucho interés en los consejeros de seguir adelante."





Críticas al modelo de financiamiento



Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con los recursos que recibe el Gobierno Regional provenientes de la concesión.

Si bien reconoció la importancia de dichos aportes, cuestionó el origen de esos ingresos y planteó que finalmente son los consumidores quienes terminan financiándolos.







"Él alaba mucho los 4.700 millones de pesos que recibe, pero hay que hacerse una segunda pregunta: ¿de dónde salen esos 4.700 millones de pesos? Salen del bolsillo de los consumidores."



En ese contexto agregó:







"En vez de dejar de pagar el IVA, lo que está haciendo es pagar los costos de operación... en vez de recaudar el IVA, recauda a través de costos de operación y se reparte el botín con el Gobierno Regional."





Revisión de las leyes de excepción



Finalmente, Weissohn sostuvo que el análisis no debería limitarse únicamente a Zona Franca, sino extenderse al conjunto de leyes de excepción vigentes en Magallanes, incluyendo Tierra del Fuego y la Ley Navarino.

A su juicio, el escenario actual ofrece una oportunidad para modernizar el sistema completo.







"Yo creo que llegó el momento de hacer una reingeniería de todo este sistema."



El consejero concluyó señalando que el objetivo del trabajo será elaborar propuestas que puedan ser consideradas por el Ejecutivo y el mundo político para fortalecer el desarrollo regional.







"Creo que tenemos la responsabilidad de proponer algo. Nosotros proponemos algo y, si ese algo puede ser recogido y aceptado por el Ejecutivo y por todo el mundo político, creo que es un lindo desafío."



