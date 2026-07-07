FUNDACIÓN CHAY CONTARÁ CON FINANCIAMIENTO PARA MANTENER RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES

​La incertidumbre que enfrentaba la Residencia Comunitaria Vida Austral encontró un respiro este lunes. El Consejo Regional aprobó por unanimidad $48.847.000 para asegurar la continuidad del establecimiento administrado por la Fundación Chay Austral, que entrega atención permanente a personas mayores en situación de dependencia leve y moderada en la ciudad de Punta Arenas. Los recursos permitirán ejecutar un programa de estimulación funcional y cognitiva entre agosto y diciembre de este año, incorporando profesionales especializados y equipamiento destinado a fortalecer la calidad de vida de sus residentes.



La solicitud fue presentada por la propia Fundación Chay Austral bajo la modalidad de asignación directa de carácter excepcional, argumentando las dificultades que ha enfrentado para sostener financieramente la residencia debido a la demora en la materialización de convenios y subsidios públicos. El proyecto beneficiará directamente a 12 personas mayores, quienes requieren cuidados permanentes, rehabilitación y acompañamiento psicosocial.



El respaldo unánime del Consejo, no sólo respondió a la necesidad de mantener funcionando la residencia durante el invierno. El debate también dejó en evidencia una preocupación compartida: el envejecimiento de la población y la falta de un financiamiento estable para dichos dispositivos.



El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Arturo Díaz, valoró que la iniciativa reuniera el apoyo de todos sus colegas, señalando que "hace mucho tiempo que no teníamos una votación unánime". Sin embargo, advirtió que el Gobierno Regional ha debido asumir responsabilidades que corresponden al Estado. "Espero que haya políticas públicas que lleven a que el Gobierno Regional sea parte del apoyo, pero no la solución total a este problema", expresó.



La preocupación fue compartida por la Consejera Roxana Gallardo, quien destacó que la aprobación de los recursos permitirá dar continuidad al funcionamiento de la residencia durante los próximos meses, aunque insistió en que la situación sigue siendo transitoria. "Por ahora la situación está salvada, por lo menos para el invierno", precisó, agregando que, si no se logra una solución definitiva antes de septiembre, la continuidad del hogar volverá a estar en riesgo.



Un diagnóstico similar planteó el Consejero Juan Morano, quien resaltó el esfuerzo realizado por la Fundación Chay Austral para sostener el funcionamiento del establecimiento pese a las dificultades económicas. "Se han sacado la mugre", afirmó al referirse al trabajo desarrollado por la organización, recordando que, incluso con el respaldo entregado por el Consejo Regional, la continuidad del recinto dependerá de que organismos como Fonasa regularicen el financiamiento comprometido. "Espero que el aparato público reaccione y también se comprometa con los adultos mayores de Magallanes", sostuvo.



La residencia comunitaria comenzó a operar tras el cierre de la Casa Hogar Buen Samaritano y hoy constituye una de las principales alternativas para personas mayores que requieren atención permanente y cuentan con escasas redes de apoyo. La iniciativa aprobada permitirá fortalecer el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por trabajadora social, kinesesióloga, nutricionista, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga, profesionales que desarrollarán acciones orientadas a preservar la autonomía, estimular las capacidades cognitivas y mejorar el bienestar físico y emocional de los residentes.

