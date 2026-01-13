Punta Arenas,
13 de enero de 2026

SEGURIDAD Y PRIORIDADES SOCIALES: MARCAN APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS

​El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

gorebiometrico

​Un extenso debate se desarrolló esta tarde en el Consejo, durante la discusión del proyecto “Adquisición del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS)”, iniciativa presentada por la Policía de Investigaciones (PDI) y analizada previamente en la Comisión de Infraestructura, donde se realizaron sesiones de trabajo, exposiciones técnicas y una visita técnica al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

El proyecto, que considera una inversión cercana a los $5.000 millones, busca incorporar tecnología multibiométrica —huellas dactilares, reconocimiento facial y registros de voz— para fortalecer los controles de identidad en los distintos puntos de ingreso a la región, incluyendo accesos aéreos, terrestres, marítimos y operativos móviles.

Durante el pleno, consejeros respaldaron la iniciativa, destacando que el sistema permitiría avanzar en un control efectivo de quiénes ingresan a Magallanes, situación que hoy no cuenta con una herramienta tecnológica de estas características.

En esa línea, el Consejero Juan Morano enfatizó que el debate no puede instalarse como una dicotomía entre seguridad y otras áreas prioritarias, señalando que el Consejo Regional ha aprobado simultáneamente recursos para vivienda, saneamiento y otras inversiones sociales. Asimismo, planteó que corresponde evaluar cada proyecto en función de sus objetivos y exigir su cumplimiento una vez implementado, especialmente en cuanto a los resultados comprometidos por la institución ejecutora.

Desde la Comisión de Infraestructura, el Consejero Rodolfo Cárdenas relevó el proceso de análisis desarrollado, subrayando que el proyecto fue revisado en detalle, con participación de distintos organismos del Estado, lo que a su juicio, representa la importancia que reviste para Magallanes contar con mayores herramientas tecnológicas y humanas que permitan resguardar las condiciones de seguridad a largo plazo.

Por su parte, el Consejero Víctor Pérez destacó que el sistema no se limitará exclusivamente al aeropuerto de Punta Arenas, sino que considera equipamiento móvil que permitirá realizar controles de identidad en distintos puntos del territorio, incluyendo zonas más aisladas. En su intervención, sostuvo que esta tecnología podría ser un aporte relevante para enfrentar delitos asociados al tráfico de drogas y al ingreso irregular de personas, reforzando el trabajo policial en toda la región.

No obstante, también se manifestaron posturas críticas al interior del Consejo Regional. El Consejero José Paredes expresó su voto contrario, argumentando que en territorios como la provincia Antártica persisten graves falencias estructurales en materia de seguridad, como la falta de infraestructura para la reclusión de personas detenidas. Desde su perspectiva, avanzar en una inversión de alto componente tecnológico sin resolver previamente estas brechas básicas resta efectividad al proyecto y evidencia la necesidad de priorizar iniciativas específicas para Puerto Williams.



En una línea similar, la Consejera Roxana Gallardo cuestionó el alcance práctico del sistema biométrico, señalando que, en muchos casos, el registro de datos no impediría el ingreso de personas, sino que solo permitiría su identificación posterior. Asimismo, planteó reparos respecto de la priorización de recursos, considerando las necesidades aún pendientes en materia habitacional y en sectores periurbanos, enfatizando que el Consejo debe evaluar cuidadosamente el impacto real de inversiones de alto costo.

Con 9 votos a favor, el proyecto fue finalmente aprobado y evidenció miradas diversas, pero también coincidencias en cuanto a la necesidad de seguir abordando la seguridad pública con una visión integral y territorial, considerando tanto la incorporación de tecnología como el fortalecimiento de infraestructura, presencia institucional y equidad entre las distintas provincias de la región.


vtnatales