MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

Con una veraniega lluvia, esta tarde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concretó la entrega de los proyectos Lomas del Bosque 4 y 5, permitiendo que 120 familias de Punta Arenas inicien el 2026 con una solución habitacional definitiva.

Con este hito, la región de Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzó un total de 4.009 viviendas entregadas en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, superando ampliamente la meta regional de 1.962 soluciones fijada para el periodo, consolidándose como la región con mayor nivel de cumplimiento a nivel nacional.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “estamos muy contentos como Ministerio y como Gobierno de Chile de seguir avanzando en el Plan de Emergencia Habitacional. Hoy entregamos dos conjuntos habitacionales que en total conforman 120 viviendas para familias de Punta Arenas, lo que además significa concretar el proyecto número 40 del plan en la región y superar las 4 mil viviendas entregadas durante esta administración, duplicando la meta inicial fijada para Magallanes”.

Las viviendas entregadas tienen 58 metros cuadrados, en su mayoría con tres dormitorios, y consideran un estándar constructivo acorde a las condiciones climáticas de la región. Asimismo, los proyectos incluyen soluciones habitacionales especialmente diseñadas para personas con movilidad reducida y personas con discapacidad, emplazadas en un sector consolidado y bien conectado de la ciudad.

En esa línea, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “estos proyectos cuentan con calefacción central, ventanas termopanel, piso flotante y una materialidad pensada para entregar confort térmico a las familias. Haber superado las 4 mil viviendas entregadas nos posiciona como la región que lidera el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, alcanzando un 200% de la meta que nos habíamos propuesto”.

Los conjuntos habitacionales Lomas del Bosque 4 y 5 se ubican en el sector norponiente de Punta Arenas, sobre la Avenida Frei, en un entorno que ya concentra otros proyectos habitacionales y equipamiento urbano, fortaleciendo la integración territorial y el acceso a servicios para las familias beneficiadas.

Durante la ceremonia, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, valoró el impacto de este avance señalando que “con estas 120 viviendas se supera una meta relevante que como Gobierno nos autoimpusimos, alcanzando más de 4 mil viviendas llave en mano entregadas en la región durante el periodo del Presidente Gabriel Boric. Este resultado es fruto del trabajo coordinado entre el Minvu, el Serviu, el Gobierno Regional y sus consejeros, y tiene un fuerte componente social, considerando que más del 80% de estas viviendas son para mujeres jefas de hogar”.

Para las familias beneficiadas, la entrega marca el cierre de un largo proceso de espera. Así lo expresó Miriam Parada Velásquez, beneficiaria del proyecto, quien señaló que “es más que un sueño, era una gran necesidad para nuestra familia. Llevábamos más de once años arrendando y hoy, gracias al trabajo de la directiva y de todas las personas que apoyaron este proyecto, estamos cumpliendo el sueño de la casa propia”.

Los proyectos Lomas del Bosque 4 y 5 fueron creados y ejecutados por la entidad patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral. Consideraron una inversión de 11.400 millones de pesos, aportados a través de los subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del Minvu y aportes del Gobierno Regional.

Los conjuntos Lomas del Bosque se emplazan en el área norponiente de la ciudad, a la altura de la futura Avenida Circunvalación, entre Sodimac y el Hospital Clínico de Magallanes. En este entorno se construyeron seis proyectos que suman 462 viviendas, y para 2026 está previsto el inicio de un séptimo loteo, que considera 60 nuevas soluciones habitacionales.

