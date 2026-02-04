4 de febrero de 2026
ACTOR MAGALLÁNICO MAURICIO GUICHAPANY Y LA CARDIOCIRUGÍA QUE LO SALVÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
Buenos Días Región
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el actor y director de teatro Mauricio Guichapany, relató el proceso de salud que enfrentó tras ser sometido a una operación de corazón.
Durante la conversación, Guichapany valoró la atención recibida en el Hospital Clínico de Magallanes y subrayó la importancia de la salud pública, señalando que pudo acceder a un tratamiento complejo y de alto costo gracias al sistema de copago cero de Fonasa.
Finalmente, el actor invitó a la comunidad a asistir a sus talleres de teatro infantil en Punta Arenas, que se desarrollarán hasta el viernes 6 de febrero en el segundo piso de ANEF.
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER: EL TRABAJO DEL POLO ONCOLÓGICO MÁS AUSTRAL QUE ACOMPAÑA, TRATA Y CUIDA EN MAGALLANES
Desde Punta Arenas, el Hospital Clínico de Magallanes se consolida como el Polo Oncológico más Austral del país, garantizando acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo, sin que las personas deban abandonar su territorio para recibir atención especializada.
