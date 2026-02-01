1 de febrero de 2026
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO NATALES REALIZÓ OPERATIVOS PREVENTIVOS ANTE ALTAS TEMPERATURAS
Patrullajes de Policía Marítima y binomio canino buscan reforzar el autocuidado ante el aumento de personas en el borde costero de la provincia de Última Esperanza.
Durante las últimas jornadas, la provincia de Última Esperanza ha registrado altas temperaturas, lo que ha generado un aumento significativo de la concurrencia de personas al borde costero. Frente a este escenario, la Capitanía de Puerto de Puerto Natales dispuso distintos despliegues preventivos con el objetivo de reforzar la seguridad y el autocuidado de la comunidad.
Las acciones han considerado patrullajes de Policía Marítima y la presencia de un binomio canino, desarrollando labores de fiscalización e información a los distintos usuarios marítimos, recordando especialmente que en la provincia no existen playas habilitadas para el baño y que el mar representa riesgos permanentes.
El Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González, explicó que “debido a las altas temperaturas se han dispuesto patrullajes preventivos en el borde costero, donde servidores de la Policía Marítima han fiscalizado y realizado un trabajo de refuerzo con la comunidad en torno a las medidas de autocuidado”.
La autoridad marítima recalcó que “en la jurisdicción no existen playas habilitadas para el baño, por lo cual es muy importante respetar el mar y su cuidado, manteniendo una actitud responsable que permita disfrutar de estas jornadas de manera adecuada”, recordando además el uso del número de Emergencias Marítimas 137 ante cualquier situación de riesgo.
Desde la Capitanía de Puerto de Puerto Natales señalaron que los despliegues preventivos continuarán, especialmente considerando la alta afluencia de turistas y vecinos, manteniéndose en estado de alerta para responder oportunamente a emergencias, resguardando la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente acuático.
