1 de febrero de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO NATALES REALIZÓ OPERATIVOS PREVENTIVOS ANTE ALTAS TEMPERATURAS

Patrullajes de Policía Marítima y binomio canino buscan reforzar el autocuidado ante el aumento de personas en el borde costero de la provincia de Última Esperanza.

Durante las últimas jornadas, la provincia de Última Esperanza ha registrado altas temperaturas, lo que ha generado un aumento significativo de la concurrencia de personas al borde costero. Frente a este escenario, la Capitanía de Puerto de Puerto Natales dispuso distintos despliegues preventivos con el objetivo de reforzar la seguridad y el autocuidado de la comunidad.

Las acciones han considerado patrullajes de Policía Marítima y la presencia de un binomio canino, desarrollando labores de fiscalización e información a los distintos usuarios marítimos, recordando especialmente que en la provincia no existen playas habilitadas para el baño y que el mar representa riesgos permanentes.

El Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González, explicó que “debido a las altas temperaturas se han dispuesto patrullajes preventivos en el borde costero, donde servidores de la Policía Marítima han fiscalizado y realizado un trabajo de refuerzo con la comunidad en torno a las medidas de autocuidado”.

La autoridad marítima recalcó que “en la jurisdicción no existen playas habilitadas para el baño, por lo cual es muy importante respetar el mar y su cuidado, manteniendo una actitud responsable que permita disfrutar de estas jornadas de manera adecuada”, recordando además el uso del número de Emergencias Marítimas 137 ante cualquier situación de riesgo.

Desde la Capitanía de Puerto de Puerto Natales señalaron que los despliegues preventivos continuarán, especialmente considerando la alta afluencia de turistas y vecinos, manteniéndose en estado de alerta para responder oportunamente a emergencias, resguardando la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente acuático.

ARMADA Y SAMU REALIZARON EVACUACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA DESDE PUERTO EDÉN HASTA PUERTO NATALES

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO NATALES REALIZÓ OPERATIVOS PREVENTIVOS ANTE ALTAS TEMPERATURAS

FATAL FRAME 2 Y DARKMAN PROTAGONIZAN AGENDA GEEK DE LA SEMANA

MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO INAUGURA PROYECTOS QUE FORTALECEN ESPACIOS PÚBLICOS, DEPORTE Y SERVICIOS COMUNALES