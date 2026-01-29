GOBIERNO DESCARTA NEPOTISMO: "TODOS LOS CARGOS DE CONFIANZA SE VAN"

​El próximo ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno está llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas.

La ministra vocera Camila Vallejo respondió a las acusaciones del futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, quien aseguró que el Gobierno está "apitutando" gente en los últimos días de la Administración del Presidente Gabriel Boric.

El próximo líder del Interior aseveró en Radio Biobío que se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, acusando nepotismo.

Ante estas declaraciones, la ministra vocera enfatizó que "nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van. Así de simple".

"Volver a instalar el manto de duda de una especie de 'apitutamiento', no se condice con la realidad", sostuvo.

Y explicó: "Respecto a los nuevos empleos públicos, han podido chequear la información también, la mayoría de los nuevos empleos son municipales, muchos también en alcaldes, alcaldesas de oposición, y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud".

Fuente: cooperativa.cl



