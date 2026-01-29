Punta Arenas,
29 de enero de 2026

GOBIERNO DESCARTA NEPOTISMO: "TODOS LOS CARGOS DE CONFIANZA SE VAN"

​La ministra vocera Camila Vallejo explicó que los nuevos empleos públicos responden a trabajos municipales, a los servicios de educación o el sistema de salud.

El próximo ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno está llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas.

"Volver a instalar el manto de duda de una especie de 'apitutamiento', no se condice con la realidad", afirmó Vallejo.

La ministra vocera Camila Vallejo respondió a las acusaciones del futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, quien aseguró que el Gobierno está "apitutando" gente en los últimos días de la Administración del Presidente Gabriel Boric.

El próximo líder del Interior aseveró en Radio Biobío que se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, acusando nepotismo.

Ante estas declaraciones, la ministra vocera enfatizó que "nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van. Así de simple".

"Volver a instalar el manto de duda de una especie de 'apitutamiento', no se condice con la realidad", sostuvo.

Y explicó: "Respecto a los nuevos empleos públicos, han podido chequear la información también, la mayoría de los nuevos empleos son municipales, muchos también en alcaldes, alcaldesas de oposición, y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud".

Fuente: cooperativa.cl 




Encuentro CORPOS Valdivia 3

CORMAG EXPONE AVANCES DE SU INSTALACIÓN Y CARTERA DE INVERSIONES EN ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

antartica

SEIS NUEVOS PROYECTOS "ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS" POTENCIARÁN EL ESTUDIO DE LA ANTÁRTICA Y SUS ECOSISTEMAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GOBIERNO DESCARTA NEPOTISMO: "TODOS LOS CARGOS DE CONFIANZA SE VAN"

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ HACE UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD ANTE DÍAS DE ALTAS TEMPERATURAS ANUNCIADOS EN ÚLTIMA ESPERANZA

Día de la Educación Ambiental 3

“EXPLORADORES DE LA NATURALEZA” CONMEMORARON EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL