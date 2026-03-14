TRABAJADORA SOCIAL DESTACA LA IMPORTANCIA DE FORTALECER HABILIDADES SOCIALES EN LA VIDA COTIDIANA

En el programa Conversando con Cristina, la trabajadora social Katherine Haro Ampuero abordó distintos aspectos relacionados con el desarrollo personal y el comportamiento social, enfatizando la importancia de fortalecer habilidades sociales para mejorar la convivencia y el bienestar de las personas en la sociedad.

En la conversación, Haro explicó que existen seis habilidades sociales fundamentales que permiten a las personas relacionarse de mejor manera con su entorno. Entre ellas destacó la escucha activa, que implica prestar atención a los demás, practicar la empatía y valorar los espacios de diálogo. Según indicó, estas habilidades se vieron debilitadas en muchos casos tras la pandemia, período en el que las personas redujeron considerablemente su interacción social.

La especialista también se refirió a las habilidades sociales avanzadas, que incluyen acciones como pedir disculpas, participar en espacios comunitarios y colaborar con otros en distintos ámbitos de la vida social. A ello se suma la dimensión afectiva, que considera la capacidad de reconocer y expresar emociones como la alegría, la tristeza o el enojo, así como brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

Otro aspecto relevante mencionado por Haro fue la importancia de la negociación y la resolución de conflictos, herramientas que permiten evitar situaciones de violencia o enfrentamientos. En ese sentido, señaló que estas habilidades deben fomentarse desde la infancia, tanto en el entorno familiar como en espacios educativos, para promover una convivencia basada en el respeto y el diálogo.

Asimismo, destacó la necesidad de aprender a manejar el estrés en la vida cotidiana, considerando factores como la carga laboral, las responsabilidades personales o las condiciones propias del entorno. Según comentó, el adecuado manejo del estrés no solo contribuye al bienestar individual, sino que también ayuda a prevenir problemas de salud mental y conflictos en la convivencia diaria.

Finalmente, la trabajadora social señaló que todas estas habilidades permiten avanzar hacia la planificación de proyectos de vida y el desarrollo personal. En esa línea, vinculó estos aspectos con la pirámide de Maslow, teoría que plantea que las personas deben satisfacer primero sus necesidades básicas antes de alcanzar niveles de reconocimiento y autorrealización, elementos que permiten desarrollar plenamente el potencial humano.