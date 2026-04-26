CARABINEROS REFUERZA TRABAJO PREVENTIVO Y COMUNITARIO EN MAGALLANES EN EL MARCO DE SU ANIVERSARIO 99

En el marco de las actividades por el aniversario número 99 de Carabineros de Chile, el jefe de zona de Magallanes y la Antártica Chilena, general Marco Alvarado Díaz, abordó en Punta Arenas el despliegue institucional y el trabajo preventivo desarrollado durante abril, en conversación con el programa Carabineros al fin del mundo de Polar Comunicaciones. La instancia permitió relevar iniciativas enfocadas en la comunidad y el vínculo con el entorno educativo.

Durante la entrevista en Carabineros al fin del mundo, el general destacó la realización de una corrida familiar en la costanera de Punta Arenas, organizada en conjunto con el Instituto Don Bosco, actividad que reunió a estudiantes, familias y funcionarios policiales. Según explicó, este tipo de instancias refuerzan la idea de que la seguridad y la educación deben avanzar de manera conjunta, promoviendo la convivencia y la participación ciudadana.

En ese contexto, el jefe de zona también valoró las charlas sobre responsabilidad penal adolescente y las intervenciones en establecimientos educacionales de la región de Magallanes, donde Carabineros ha desplegado equipos especializados con foco preventivo. En Carabineros al fin del mundo, subrayó que el rol educativo forma parte de la esencia institucional, destacando la importancia del trabajo colaborativo con docentes, estudiantes y apoderados para abordar problemáticas emergentes.

Asimismo, se abordaron acciones orientadas a la primera infancia, como actividades didácticas en niveles parvularios, junto con el fortalecimiento de programas como brigadas escolares y capacitaciones en seguridad vial. Estas iniciativas, según explicó la autoridad en el espacio de Polar Comunicaciones, buscan generar conciencia temprana y fomentar conductas responsables en la comunidad.

Finalmente, el general Alvarado se refirió al simulacro regional de terremoto y tsunami realizado en Punta Arenas y otras comunas, valorando la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. En Carabineros al fin del mundo, destacó el comportamiento cívico de la población y la importancia de estos ejercicios para evaluar tiempos de respuesta y mejorar los protocolos ante emergencias en la región de Magallanes.





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