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24 de abril de 2026

CON ALTA CONVOCATORIA CULMINA EN PUERTO WILLIAMS EL SEMINARIO INTERNACIONAL TURISMO MAGALLANES ORGANIZADO POR AUSTRO CHILE

El seminario tuvo su jornada de cierre en el Centro Internacional Cabo de Hornos, en la ciudad de Puerto Williams, donde se generaron espacios de vinculación y networking entre la oferta turística local y tour operadores, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia Antártica.

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Con una alta convocatoria de actores públicos y privados se dio cierre al Seminario Internacional Turismo Magallanes, organizado por Austro Chile y cofinanciado por CORFO Magallanes, consolidándose como un hito para el fortalecimiento y proyección del sector en la región.

 
El encuentro, que reunió a expertos internacionales, abordó temáticas clave para el desarrollo de la industria turística, como sostenibilidad, turismo regenerativo, marketing digital, uso de datos, inteligencia artificial y storytelling, posicionando a Magallanes y la Antártica Chilena como un destino que avanza hacia estándares de clase mundial.

 
El seminario tuvo su jornada de cierre en el Centro Internacional Cabo de Hornos, en la ciudad de Puerto Williams, donde se generaron espacios de vinculación y networking entre la oferta turística local y tour operadores, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia Antártica.

 
Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, valoró el impacto de la instancia: “El alto nivel de convocatoria en Punta Arenas y Puerto Williams y la calidad de los contenidos reflejan que el turismo en Magallanes y la Antártica Chilena está dando un paso firme hacia su consolidación. Como Austro Chile, creemos que este es el momento de avanzar con mayor articulación público-privada y una estrategia clara de posicionamiento internacional”.

 
Desde el sector público, además, se relevó el rol estratégico de la industria turística en la economía regional. El Seremi de Economía, Francisco Birke, indicó: “Tenemos que considerar que el turismo es un motor importante en la economía de la región y además es un generador de empleo. En Magallanes hay varios actores importantes, nosotros actualmente estamos trabajando de forma coordinada con los distintos actores de la región. Esto nos ha permitido entre otras cosas poder tener una visión general y ayudarnos a poder desarrollar un plan de trabajo óptimo para seguir con el fortalecimiento de la industria”.

 
Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, destacó la relevancia de incluir a Puerto Williams en este tipo de instancias: “Agradecemos que Austro Chile haya incluido a Puerto Williams dentro de las actividades que se realizaron. Soy un convencido de que el principal potencial que hoy tenemos como territorio es el desarrollo turístico. Los temas que se trataron son muy actuales y nos van a permitir ir creciendo en esta materia, pero siempre cuidando lo hermoso y lo prístino de nuestro territorio”.

 
En la misma línea, desde Corfo Magallanes se relevó el enfoque futuro del sector: “Este evento dejó una señal clara: el turismo en Magallanes tiene que seguir avanzando en sostenibilidad, sofisticación e inteligencia artificial. El haber llegado a Puerto Williams fue clave, porque permitió abrir nuevas oportunidades para un territorio con gran potencial turístico”, señaló Óscar Strauch, director regional (s) de Corfo Magallanes.

 
El Seminario Internacional Turismo Magallanes reafirma así el compromiso de los distintos actores por impulsar un desarrollo turístico sostenible, articulado y con visión de largo plazo, fortaleciendo el posicionamiento de la región como uno de los destinos más atractivos del mundo.

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