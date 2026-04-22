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22 de abril de 2026

MUNICIPIO CELEBRARÁ DÍA DE LA DANZA CON GRAN ESPECTÁCULO

El evento reunirá agrupaciones locales en una presentación abierta a la comunidad.

DÍA DE LA DANZA (3)

La Municipalidad de Punta Arenas conmemorará el Día de la Danza con una presentación especial que reunirá a seis agrupaciones locales en el Teatro Municipal José Bohr, en el marco de la Cartelera Cultural 2026.

La actividad se realizará el viernes 24 de abril a las 19:00 horas y contempla un espectáculo de aproximadamente 75 minutos, con la participación de diversas compañías que abordarán distintos estilos y expresiones de esta disciplina.

El alcalde Claudio Radonich destacó que esta conmemoración se ha consolidado en la programación cultural comunal. "Este es el cuarto año que la realizamos, organizada por la Fundación de Cultura de la Municipalidad, y lo que buscamos es poner en valor una actividad tan significativa como la danza, en todos sus formatos", señaló.

La autoridad comunal agregó que "hemos invitado, como todos los años, a diferentes grupos y estilos para ofrecer un espectáculo de primer nivel. Serán seis elencos en escena, en una presentación que se desarrollará en el Teatro Municipal".

La conmemoración del Día de la Danza se enmarca en una celebración internacional impulsada por la Unesco desde 1982, que busca relevar el valor de esta expresión artística como parte del desarrollo cultural, la sensibilidad y la creatividad de las comunidades. 

En esta edición participarán la Escuela de Danza Pilar Alonso, la Escuela Municipal de Danza, Soneros Bajo Cero, el Ballet del Teatro Municipal José Bohr, Magallanes Dance Team y el Ballet Folklórico de Punta Arenas, conformando una propuesta diversa que abarca desde lo clásico hasta lo contemporáneo y folclórico.

Respecto al acceso, el alcalde recordó que, como es habitual en la Cartelera Cultural Municipal, el evento es gratuito, previa invitación. "Sabemos que hay alta convocatoria, por eso invitamos a retirar las entradas en los puntos habilitados. La danza es una disciplina que debemos apoyar en todas sus formas", indicó.

El retiro de invitaciones se realizará este miércoles 22 de abril entre las 15:00 y 17:00 horas en Unimarc sur, y entre las 15:00 y 19:00 horas en el Teatro Municipal. En tanto, el jueves 23 de abril la entrega continuará únicamente en el Teatro, entre las 15:00 y 19:00 horas, hasta agotar stock. 

Desde el municipio reiteraron la invitación a la comunidad a participar de esta actividad, que busca fortalecer el acceso a la cultura y promover el talento local en el escenario principal de la capital regional de Magallanes.

pablovargas

PERIODISTA PUNTARENENSE PABLO VARGAS ZEC LOGRA RECONOCIMIENTO MUNDIAL EN PREMIOS AIPS

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