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21 de abril de 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE NATALES COMPLETA SUS FILAS TRAS LA INCORPORACIÓN DE LA CONCEJALA JESSICA RUTH BARRIENTOS

Tras la vacante producida en el cuerpo colegiado, Jessica Ruth Barrientos Barrientos asumió oficialmente sus funciones, asegurando la representación y el trabajo continuo por el bienestar de todos los natalinos.

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En un acto que refuerza la institucionalidad y el compromiso con el desarrollo local, la Municipalidad de Natales celebró este martes 21 de abril de 2026 la Sesión Extraordinaria N°013. La jornada, presidida por la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde, tuvo como hito principal la ceremonia de juramento de Jessica Ruth Barrientos Barrientos, quien se integra oficialmente al Honorable Concejo Municipal.

 
El solemne encuentro se llevó a cabo en la Sala de Sesiones "Octavio Castro Sáez", cumpliendo con la formalidad de investir a la nueva autoridad, quien juró observar la Constitución y las leyes, además de cumplir fielmente las funciones propias de su cargo. Esta incorporación garantiza que el Concejo mantenga su operatividad plena, permitiendo que la voz de los vecinos siga siendo el eje central de la gestión municipal.

 
La llegada de la nueva concejala se produce tras la renuncia de Ricardo Urtubia Tapia, quien dejó la vacante por motivos personales y profesionales debido a nuevas responsabilidades incompatibles con el ejercicio del cargo edilicio. Ante este escenario, y en un proceso administrativo ágil para no frenar el avance de la comuna, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Magallanes ratificó a Jessica Barrientos como su sucesora legal.

 
De acuerdo con la normativa vigente y los resultados de la elección municipal de 2024, Barrientos fue designada por representar la siguiente mayoría de su lista electoral ("Partido de la Gente e Independientes").

 
"Nuestra prioridad es que la gestión municipal no se detenga y que los proyectos que benefician a nuestros barrios sigan su curso con normalidad. Con la incorporación de la concejala Jessica Barrientos, fortalecemos el equipo de trabajo del Concejo, asegurando una fiscalización activa y una propuesta constante de mejoras para Natales. Como administración, seguiremos trabajando de cara a la gente, con transparencia y dedicación absoluta," destacó la alcaldesa Ana Mayorga.

 

En línea con las políticas de gobierno abierto y transparencia institucional, la Municipalidad de Natales recuerda a la comunidad que todas las sesiones públicas del Concejo son transmitidas simultáneamente a través de medios electrónicos. Asimismo, las grabaciones quedan a disposición de los ciudadanos en la página web oficial dentro de las 72 horas posteriores a su celebración, garantizando que cada vecino pueda ser testigo de las decisiones que impactan su calidad de vida.

 
Con este paso, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener una gestión activa, donde la colaboración entre la alcaldía y el cuerpo de concejales sea el motor que impulse el progreso de todos los sectores de Natales.



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