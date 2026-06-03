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3 de junio de 2026

SERNAC MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A COMPRAS SEGURAS EN CYBERDAY Y ADVIERTE SOBRE FRAUDES DIGITALES

Buenos días región.

directorsernac

En pleno desarrollo de una nueva edición del CyberDay, el director regional del Sernac Magallanes, Matías Salazar Barrera, realizó un llamado a los consumidores a informarse, comprar en sitios oficiales y conocer sus derechos al momento de efectuar transacciones por internet, especialmente considerando las particularidades geográficas y de conectividad de la región.

Durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad enfatizó que, aunque Magallanes continúa avanzando en digitalización, todavía existen brechas que hacen necesario reforzar la educación digital y el acceso seguro al comercio electrónico.

“Tenemos una brecha digital en la región, pero estamos avanzando. Queremos que las personas compren con confianza, pero tomando resguardos y sabiendo cuáles son sus derechos”, señaló.

Uno de los principales focos abordados por Salazar fue la cancelación de compras por falta de stock después de concretado el pago, situación que ha generado reclamos en la región. Según explicó, el proveedor tiene la obligación de informar claramente la disponibilidad antes de finalizar la transacción.

“No es menor para una persona en Magallanes que le cancelen una compra. Acá existen menos alternativas inmediatas y además debemos considerar los tiempos de despacho y las oportunidades perdidas”, sostuvo.

El director regional indicó que durante 2025 los reclamos asociados a eventos cyber en Magallanes rondaron los 50 casos, representando menos del 1% del total regional, cifra que atribuyó parcialmente al menor volumen de compras digitales en comparación con otras zonas del país.

Entre las principales recomendaciones entregadas por Sernac destacan comprar únicamente en comercios establecidos, ingresar preferentemente desde sitios oficiales asociados al CyberDay, verificar que las páginas cuenten con protocolo de seguridad HTTPS y evitar acceder mediante enlaces enviados por terceros o redes sociales.

Asimismo, alertó sobre prácticas fraudulentas detectadas en plataformas falsas o clonadas que solicitan datos bancarios antes de concretar una compra o generan cobros automáticos mediante supuestas pruebas gratuitas o suscripciones.

“Si le están exigiendo más datos de los necesarios para comprar o ingresar información bancaria antes de concretar la compra, hay que poner atención. Existen páginas clonadas y prácticas que incluso podrían constituir delitos”, explicó.

Salazar recordó además que las compras online cuentan con las mismas garantías legales que las presenciales y añadió que los consumidores tienen derechos adicionales, como el derecho a retracto en determinadas compras electrónicas.

Finalmente, reiteró que quienes enfrenten problemas pueden realizar consultas o reclamos a través del sitio web del Sernac, el teléfono 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas regionales y puntos de atención habilitados en distintas comunas de Magallanes.


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